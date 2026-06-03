La Secretaría de Educación Pública (SEP) rechazó la posibilidad de destituir a Arturo Reyes Sandoval de la dirección General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), como exige la comunidad estudiantil.

“Ahorita esa (la destitución de Arturo Reyes Sandoval) no es una solución atendible” Ricardo Villanueva. Subsecretario de Educación

Así lo sentenció el subsecretario de Educación Pública federal, Ricardo Villanueva, quien acudió a las instalaciones de Canal Once para entregar un documento a los alumnos inconformes del instituto.

Sin embargo, el funcionario negó que la demanda principal de los estudiantes del IPN en torno a la destitución de Arturo Reyes Sandoval, pueda ser atendida como se pide en estos momentos.

Alumnos del IPN exigen destitución del director Arturo Reyes Sandoval

SEP descarta que Arturo Reyes Sandoval sea destituido de la dirección del IPN

El miércoles 3 de junio, el subsecretario de Educación Pública, Ricardo Villanueva, entregó en las instalaciones del Canal Once un documento de respuesta ante las protestas de alumnos del IPN.

En él, se aceptó prohibir las cuotas de inscripciones y exámenes y se garantizó democratizar la elección de la dirección general; sin embargo, se descartó destituir del puesto a Arturo Reyes Sandoval.

Con respecto a ello, Ricardo Villanueva declaró que de momento esa demanda no puede ser cumplida, dado que es necesario iniciar un procedimiento oficial.

“Para poder destituir a alguien se necesita un procedimiento y se necesitan tener todas evidencias y pruebas” Ricardo Villanueva. Subsecretario de Educación

El representante de la SEP indicó que en apego al marco legal que prevalece en el país, para poder destituir a alguien se deben recopilar evidencias y pruebas que puedan respaldar la petición.

Incluso, el subsecretario de la SEP planteó que nadie, ni siquiera en el sector privado, puede ser separado de su puesto solo por una solicitud, pues siempre se debe actuar conforme a derecho.

SEP asegura avances en demandas de alumnos del IPN

Pese a negar que se cumpla la demanda de los alumnos del IPN de destituir a Arturo Reyes Sandoval de la dirección General, el representante de la SEP aseguró que sí se avanza en las exigencias.

Con respecto a lo anterior, Ricardo Villanueva explicó que en el documento que se entregó, se incluyeron “4 pruebas" sobre los avances que se han conseguido en torno a sus solicitudes.

Incluso, refirió que si la destitución de Arturo Reyes Sandoval sigue siendo parte de las peticiones, se continuará revisando, y de ser necesario, se explicará qué es lo que sí se puede cumplir y lo que no.