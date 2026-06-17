Claudia Sheinbaum, presidenta de México, llamó a cuidar el Instituto Politécnico Nacional (IPN), pues dijo que es una gran institución académica, ante el proceso de sucesión para nombrar al siguiente director o directora.

“Viene la sucesión y hay mucho movimiento… yo más bien haría un llamado a todos, hay que cuidar al Poli, es una gran institución académica… (no) utilizar algún otro pretexto para poder ser candidato… estamos buscando la manera que sea más democrática la votación, que no sea la presidenta que nombra al director… hay que democratizar, que la gente opine…" Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dijo que no se vale buscar una candidatura a costa de cualquier pretexto o táctica.

Expresó que la movilización es un derecho pero esta no debería convertirse en el medio para obtener candidaturas para relevar a Arturo Reyes Sandoval.

Sheinbaum abre la puerta a integrar consulta en elección del IPN

En lo que corresponde a su gobierno, Claudia Sheinbaum dijo que no va a hacer una designación directa y está buscando un esquema para que la elección sea democrática.

La presidenta también descartó el voto directo pero abrió la posibilidad de una consulta a fin de escuchar a estudiantes, profesores y trabajadores.

Sheinbaum responde a maestros del IPN

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum de “cuidar al Poli” en la conferencia mañanera se dan ante las peticiones para que intervenga en el proceso.

La sección 60 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que incluye a 16 mil profesores del IPN, también pidió resolver el tema de plazas de tiempo completo.

De la misma manera denunciaron falta de presupuesto en instalaciones y edificios inutilizables.

Por su parte, un grupo de estudiantes sigue con la petición de destituir al actual director Arturo Reyes Sandoval.