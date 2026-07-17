El senador de Morena por Oaxaca, Antonino Morales Toledo, informó que presentará ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Instituto Nacional Electoral (INE) una investigación sobre el posible financiamiento de los partidos Somos México y Acción Nacional (PAN), así como de organizaciones como Marea Rosa, con recursos presuntamente vinculados al huachicol fiscal.

De acuerdo con el legislador, la investigación deberá esclarecer si el exgobernador panista, Ernesto Ruffo Appel, detenido por su presunta responsabilidad en una red de huachicol fiscal, destinó recursos de procedencia ilícita a la conformación de Somos México o a campañas electorales del PAN para distintos cargos de elección popular.

La detención de Ruffo Appel desenmascara a la oposición y muestra la magnitud de su corrupción e hipocresía. No puede ser que quienes se dicen defensores de la legalidad estén vinculados con una de las redes de contrabando de combustible más grandes detectadas por las autoridades. Antonino Morales Toledo, senador de Morena por Oaxaca

Senador rechaza señalamientos de persecución política

Además, el senador de Morena por Oaxaca, Antonino Morales, aseguró que en el segundo piso de la Cuarta Transformación no existe espacio para la impunidad y rechazó las acusaciones de persecución política realizadas por la oposición.

Rechazamos categóricamente los señalamientos de persecución política que lanza la oposición. Siguen sin acostumbrarse al cumplimiento de la ley y a la aplicación firme de la justicia. Aquí no hay selectividad: la ley es pareja para todos. Antonino Morales Toledo, senador de Morena por Oaxaca

El senador de Morena por Oaxaca, Antonino Morales, sostuvo que la actuación de las autoridades responde al cumplimiento de la ley y no a criterios políticos. Afirmó que personajes de la oposición han cuestionado la detención de Ernesto Ruffo Appel, entre ellos el expresidente Felipe Calderón y el exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca.

Que hablen de justicia selectiva quienes tienen un historial de ilegalidades es el colmo del cinismo. Antonino Morales Toledo, senador de Morena por Oaxaca

El legislador también hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse influir por campañas de desinformación dirigidas, contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.