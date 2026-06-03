Estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 13 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), mantienen sus protestas para exigir la destitución del director Arturo Reyes Sandoval.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, los alumnos del IPN realizaron un bloqueo vehicular sobre la Calzada Taxqueña y Paseo de los Abetos con dirección al poniente, en la alcaldía Coyoacán.

En medio de la protesta, representantes de la SEP y las secretarías de Hacienda y Gobernación, acudieron al Canal Once con el fin de entregar una respuesta oficial a los alumnos inconformes.

Alumnos del IPN protestan para exigir destitución del director

Decenas de alumnos del IPN, continuan realizando actos de protesta el miércoles 3 de junio para exigir la destitución de Arturo Reyes Sandoval, director general de la institución educativa.

Apoyados con pancartas y mantas en las que pintaron diversas consignas, los estudiantes denunciaron diversas problemáticas administrativas y financieras que se han causado por la falta de presupuesto.

Asimismo, los alumnos de la CECyT 13 señalaron que la falta de recursos ha devenido en desabasto de materiales elementales en los laboratorios de otros planteles como la Escuela Superior de Medicina.

Protesta de alumnos del IPN; exigen destitución del director (Especial)

Aunado a ello, reclaman que la insuficiencia de recursos ha generado afectaciones también a la plantilla docente y por ende a los planes escolares pues se han recortado los horarios de clases.

Sobre las problemáticas, los alumnos acusan que las medidas impuestas por el director han terminado por centralizar el presupuesto debido a los convenios con nuevos patronatos.

Autoridades federales entregaron documento de compromisos a alumnos del IPN

En medio de las protestas de alumnos del CECyT 13, autoridades de la SEP y Segob acudieron a las instalaciones de Canal Once en Zacatenco para dialogar con estudiantes del IPN.

A las instalaciones arribaron Ricardo Villanueva y César Yáñez, quienes entregaron un documento de compromisos ante las demandas planteadas por la comunidad estudiantil:

Prohibición de cuotas en inscripciones y exámenes

Inicio de un proceso de democratización en la elección de la dirección general

Sin embargo, los alumnos que mantienen tomadas las instalaciones del Canal Once, rechazaron liberarlas al acusar que el documento omite la destitución de Arturo Reyes Sandoval.

Cabe recordar que toma de Canal Once comenzó el 17 de abril y continúa hasta la fecha como medida de presión mientras las autoridades federales buscan acuerdos con los estudiantes del IPN.