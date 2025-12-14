El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que la plataforma digital AprendeINEA, del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), actualmente facilita el acceso a la educación básica a 18 mil 474 personas mayores de 15 años en situación de rezago educativo.

Detalló que, a través de esta herramienta, las y los usuarios pueden cursar educación primaria y secundaria en línea, utilizando un celular, computadora o tableta, ya sea desde su hogar o mediante los equipos disponibles en plazas comunitarias ubicadas en distintas entidades del país.

AprendeINEA facilita el acceso a la educación básica

Mario Delgado señaló que este sistema educativo contribuye al principio impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de garantizar el acceso a la educación para todas y todos los mexicanos.

Explicó que AprendeINEA integra los conocimientos y aprendizajes correspondientes a la educación primaria y secundaria como parte del Modelo de Educación para la Vida (MEV) del INEA, mediante módulos educativos diseñados para estudiarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

El titular de la SEP destacó que el objetivo principal de la plataforma es brindar oportunidades educativas a personas mayores de 15 años que, por diversas circunstancias, no pudieron iniciar o concluir su educación básica en el sistema escolarizado.

Aprendizaje flexible y autodidacta para reducir el rezago educativo: Mario Delgado

Mario Delgado Carrillo subrayó que la plataforma promueve un aprendizaje autodidacta, al permitir que las personas estudien desde cualquier lugar y de acuerdo con su disponibilidad de tiempo.

La plataforma ofrece ejercicios interactivos, ejemplos, evaluaciones y la posibilidad de guardar avances para continuar con la formación de manera flexible. Además, los inscritos en AprendeINEA pueden repasar contenidos sin conexión a internet, lo que amplía el acceso al aprendizaje en zonas con conectividad limitada.

El secretario de Educación Pública resaltó que esta herramienta aprovecha las tecnologías digitales y se mantiene alineada con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), con el objetivo de garantizar el derecho a la educación y contribuir a la disminución del rezago educativo en el país.

Finalmente, explicó que el proceso de inscripción se realiza completamente en línea a través del sitio aprendeinea.inea.gob.mx, donde también se lleva a cabo el registro, la presentación de exámenes y el trámite para obtener los certificados de primaria y secundaria con validez oficial de la SEP, una vez concluida la formación.

Para más información sobre los servicios educativos del INEA, las y los interesados pueden comunicarse al 800 00 60 300, ingresar a www.gob.mx/inea o consultar las redes sociales oficiales del instituto: INEA Nacional en Facebook y YouTube, @INEAmx en X, e inea_mx en Instagram.