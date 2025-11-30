Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que durante el ciclo escolar 2024–2025 la Beca Universal Rita Cetina alcanzó 8 millones 864 mil 448 beneficiarios, un aumento del 58.2% respecto al periodo anterior.

Este crecimiento fue posible gracias a una inversión histórica de 75 mil millones de pesos, que permitió ampliar la cobertura desde educación inicial hasta secundaria. Con esto, el número de familias beneficiadas pasó de 4 millones 181 mil 353 a 7 millones 41 mil 356, lo que representa un incremento del 68.7% fortaleciendo no solo a estudiantes, sino también a sus hogares.

Aumento en cobertura de la Beca Rita Cetina para todos los niveles

La cobertura actual del programa, incentivado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, abarca a 2,065 niñas y niños de nivel inicial, 423,093 de preescolar, 3 millones 189 mil 802 de primaria y 5 millones 249 mil 488 de secundaria, garantizando acompañamiento educativo desde la primera infancia hasta la adolescencia.

Mario Delgado subrayó que 9 de cada 10 estudiantes de secundaria en escuelas públicas ya cuentan con una beca, lo que fomenta la inclusión educativa y asegura que la mayoría concluya este nivel sin interrupciones.

Además, para 2026 la Beca Universal Rita Cetina beneficiará a más de 21 millones de estudiantes de educación básica. Con esta ampliación, el Gobierno de México avanza hacia la universalidad del programa y garantiza que todas las niñas y niños de escuelas públicas reciban un apoyo directo.

El secretario anunció que se realizarán asambleas informativas para orientar a madres, padres y familias sobre el proceso de registro, con el fin de que más de 8 millones de estudiantes se incorporen al programa.

Esta medida, afirmó, representa un paso histórico para consolidar el derecho a la educación y se posiciona como una de las políticas sociales más importantes del país, ya que asegura que ningún estudiante abandone la escuela por falta de recursos.