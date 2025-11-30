Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que durante el ciclo escolar 2024–2025 la Beca Universal Rita Cetina alcanzó 8 millones 864 mil 448 beneficiarios, un aumento del 58.2% respecto al periodo anterior.
Este crecimiento fue posible gracias a una inversión histórica de 75 mil millones de pesos, que permitió ampliar la cobertura desde educación inicial hasta secundaria. Con esto, el número de familias beneficiadas pasó de 4 millones 181 mil 353 a 7 millones 41 mil 356, lo que representa un incremento del 68.7% fortaleciendo no solo a estudiantes, sino también a sus hogares.
Aumento en cobertura de la Beca Rita Cetina para todos los niveles
La cobertura actual del programa, incentivado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, abarca a 2,065 niñas y niños de nivel inicial, 423,093 de preescolar, 3 millones 189 mil 802 de primaria y 5 millones 249 mil 488 de secundaria, garantizando acompañamiento educativo desde la primera infancia hasta la adolescencia.
Mario Delgado subrayó que 9 de cada 10 estudiantes de secundaria en escuelas públicas ya cuentan con una beca, lo que fomenta la inclusión educativa y asegura que la mayoría concluya este nivel sin interrupciones.
Además, para 2026 la Beca Universal Rita Cetina beneficiará a más de 21 millones de estudiantes de educación básica. Con esta ampliación, el Gobierno de México avanza hacia la universalidad del programa y garantiza que todas las niñas y niños de escuelas públicas reciban un apoyo directo.
El secretario anunció que se realizarán asambleas informativas para orientar a madres, padres y familias sobre el proceso de registro, con el fin de que más de 8 millones de estudiantes se incorporen al programa.
Esta medida, afirmó, representa un paso histórico para consolidar el derecho a la educación y se posiciona como una de las políticas sociales más importantes del país, ya que asegura que ningún estudiante abandone la escuela por falta de recursos.
La Beca Universal Rita Cetina es una de las políticas más transformadoras de la Nueva Escuela Mexicana; invertir en la educación de niñas, niños y adolescentes es la mejor decisión de un país y cada beca representa una oportunidad real para que quienes estudian desarrollen sus capacidades y construyan su futuro.Mario Delgado