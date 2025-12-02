Mario Delgado Carrillo informó que en 2025 el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) benefició a 8.1 millones de estudiantes, gracias a una inversión de 25 mil millones de pesos destinada a fortalecer los planteles educativos y a las comunidades escolares del país.

Impulso educativo con la política de Claudia Sheinbaum

El titular de la SEP destacó que LEEN, coordinado por Pamela López Ruíz, se consolida como una política pública impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocada en garantizar el bienestar y el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

A través de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), se dispersaron recursos a 68 mil 11 escuelas de Educación Básica. De estas, 16 mil 796 secundarias públicas recibieron 5 mil 128 millones de pesos, equivalente a la mitad de los planteles de este nivel en el país.

Mario Delgado resaltó que la priorización de secundarias responde a la visión social del actual gobierno para fortalecer los aprendizajes, prevenir el abandono escolar y asegurar mejores condiciones para la continuidad académica de las y los adolescentes.

Asimismo, por primera vez y por instrucción de la presidenta, el programa se amplió al nivel medio superior, donde 6 mil 239 planteles fueron atendidos con una inversión de 4 mil 576 millones de pesos, lo que representa el 52% del total de escuelas de este nivel.

Programa LEEN impulsa mejoras con enfoque social y educativo

La titular de LEEN, Pamela López Ruiz, informó que se está cerrando el calendario operativo 2025 y que el presupuesto restante (238 millones de pesos) se dispersará en 776 escuelas de Puebla y Veracruz, entidades que pospusieron operaciones por afectaciones derivadas de inundaciones.

Pamela López Ruiz reconoció el papel clave de las comunidades escolares, quienes en cada asamblea definen con transparencia las necesidades prioritarias y la inversión de recursos, lo que asegura un impacto directo en la vida educativa de cada localidad.

También agradeció el trabajo de las y los Servidores de la Nación, cuya presencia territorial garantiza la entrega directa de los apoyos, sin intermediarios.

Explicó que LEEN ya cuenta con una proyección sexenal que permitirá planear estratégicamente la atención de todos los niveles educativos:

Educación especial y escuelas en Planes de Justicia, con apoyos anuales.

Planteles de inicial, preescolar y primaria, con apoyos hasta en dos ocasiones.

Secundarias y centros de educación media superior, hasta en tres ocasiones.

Con este avance, el gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación reafirma su compromiso con la educación, el bienestar y el futuro de niñas, niños y jóvenes de México.