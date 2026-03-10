Miguel Ángel Covarrubias Cervantes fue uno de los que compartió el video del deudor alimentario exhibido en el 8M de Tlaxcala por la mamá de su hijo.

El exdiputado por el PRD de Tlaxcala, señaló que es amigo de la denunciante y reiteró los reclamos en contra del hombre identificado como Juan Judas Tadeo Vázquez Sánchez, quien tendría 3 años sin pagar la pensión de su hijo de 9 años.

Aquí te compartimos todo lo que sabemos sobre Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, como:

¿Quién es Miguel Ángel Covarrubias Cervantes?

¿Cuántos años tiene Miguel Ángel Covarrubias Cervantes?

¿Cuál es el signo zodiacal de Miguel Ángel Covarrubias Cervantes?

¿Miguel Ángel Covarrubias Cervantes tiene esposa?

¿Miguel Ángel Covarrubias Cervantes tiene hijos?

¿Qué estudió Miguel Ángel Covarrubias Cervantes?

¿Cuál es la trayectoria de Miguel Ángel Covarrubias Cervantes? y más

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, ex diputado de Tlaxcala, es hijo de Maribel Cervantes Hernández, diputada local por el PT de la LXV Legislatura.

Recientemente se involucró en el caso de la mujer que exhibió a un deudor alimentario en la marcha 8M de su estado.

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, tiene actualmente 36 años de edad.

De acuerdo con sus redes sociales, el cumpleaños de Miguel Ángel Covarrubias Cervantes es el 25 de diciembre, por lo que nació bajo el signo zodiacal de Capricornio.

Se desconoce si el exdiputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes tiene o no esposa.

Asimismo, se desconoce si el exdiputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes tiene o no hijos.

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes tiene una licenciatura en Mercadotecnia por la Universidad Tecmilenio de Puebla, que cursó entre 2009 y 2013.

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes se ha desempeñado como diputado local por el PRD en el estado de Tlaxcala para la LXIII Legislatura; sin embargo, ha desempeñado otros cargos públicos como:

Director de Planeación y Evaluación en el Ayuntamiento de Tlaxcala, de 2017-2018

Presidente municipal de San Damián Texoloc, de 2014-2016

Director General del Proyecto “Proveedor de servicio de alimentos de la Universidad Tecmilenio”, de 2011-2013

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes también exhibe a deudor alimentario del 8M

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes se involucró también en el caso del deudor alimentario exhibido el 8M durante la marcha de Tlaxcala.

Luego de asegurar que Denisse, la mujer que lo exhibió en la marcha, compartió fragmentos de la sentencia que obliga al deudor a entregar el 25% de su salario percibido, así como el embargo directo para que pueda ser cobrado por la madre.

Asimismo, resaltó que el deudor ha renunciado a varios trabajos sólo con la intención de no cumplir con la sentencia dada desde 2023.