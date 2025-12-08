Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, informó que durante 2025 93 mil 341 personas mayores de 60 años se inscribieron en los programas de alfabetización del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

De ellas, 28 mil 298 ya obtuvieron su constancia, mientras que 65 mil 43 siguen en proceso formativo como parte de la Estrategia Nacional de Alfabetización para el Bienestar Compartido, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

INEA permite que las personas adultas mayores ejerzan su derecho a la educación: Mario Delgado

El titular de la SEP destacó que cada persona adulta mayor que aprende a leer, escribir o concluye un nivel educativo transforma su entorno, pues la educación abre acceso a derechos y favorece la participación social.

De acuerdo con datos de la Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación del INEA, a cargo de Armando Contreras Castillo, actualmente 31 mil 512 personas mayores de 60 años cursan primaria, mientras que 37 mil 37 estudian secundaria, lo que refleja un avance sostenido en la atención educativa para este sector.

Mario Delgado subrayó que, aunque muchas personas creen que la educación es inaccesible por su edad o por diversas circunstancias, la movilización educativa nacional demuestra que todas y todos pueden ejercer plenamente este derecho.

México libre de analfabetismo: objetivo del gobierno de Claudia Sheinbaum

El secretario reiteró que la meta es declarar a México como territorio libre de analfabetismo, lo que permitirá fortalecer capacidades básicas y ampliar oportunidades de desarrollo para la población adulta mayor.

Explicó que el Modelo de Educación para la Vida AprendeINEA adapta contenidos y ritmos de estudio a las necesidades de cada participante, favoreciendo procesos más humanos, accesibles y personalizados.

Por su parte, el director general del INEA, Armando Contreras Castillo, afirmó que estas acciones responden a los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y del Humanismo Mexicano, enfoques que colocan a las personas en el centro de las políticas públicas, tal como ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum.

Finalmente, resaltó la participación de personas adultas mayores como asesoras y asesores del INEA, quienes aportan experiencia, fortalecen los procesos de aprendizaje y favorecen la creación de vínculos entre generaciones.