Armando Contreras Castillo es el actual director del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos; asimismo, su nombre ha estado relacionado con diversos cargos, por lo que aquí te contamos todo sobre su trayectoria.

¿Quién es Armando Contreras Castillo?

Armando Contreras es un político mexicano originario de Concepción Pápalo, Oaxaca; pertenece al partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Actualmente funge como el director del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

¿Qué edad tiene Armando Contreras Castillo?

Armando Contreras nació el 13 de abril de 1966, por lo que actualmente tiene 59 años.

¿Armando Contreras Castillo tiene esposa?

No hay información oficial sobre si Armando Contreras Castillo tiene esposa o pareja.

¿Qué signo zodiacal es Armando Contreras Castillo?

Al haber nacido el 13 de abril, el director del INEA es Aries, signo reconocido por su energía, entusiasmo y su amor por los retos y nuevas ideas.

¿Armando Contreras Castillo tiene hijos?

De acuerdo con una publicación en sus redes sociales, se sabe que Armando Contreras tiene un hijo de nombre Yasser, quien también está involucrado en la política. Además, tiene una nieta.

¿Qué estudió Armando Contreras Castillo?

Armando Contreras estudió la carrera de Economía; sin embargo, se desconoce en qué universidad.

¿En qué ha trabajado Armando Contreras Castillo?

La carrera de Armando Contreras ha estado marcada por su paso en la política: