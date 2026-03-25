A través del colectivo “Respetemos la Infancia”, organizaciones de la sociedad civil conformada por padres y madres de familia hicieron un llamado al Congreso de Jalisco para mantener un diálogo antes de avanzar en la ley de infancias trans.

Sociedad civil pide escuchar a familias en ley de infancias trans

De acuerdo con el colectivo, las madres y padres de familia señalaron su preocupación ante una falta de comunicación y diálogo de las autoridades con la ciudadanía en medio de un debate que impacta directamente en la vida de las infancias de Jalisco.

Asimismo, informaron que, mediante la plataforma “Fírmale” del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, se busca fomentar la participación ciudadana con el objetivo de abrir un espacio para que las opiniones y experiencias de las familias sean escuchadas por el Congreso Estatal.

Es por ello que pidieron legislar conforme al marco de derechos humanos; sin embargo, advirtieron sobre un análisis integral con perspectiva social, educativa y familiar para no “resolver con prisa”.

Además, pidieron mantener a la niñez como el eje central de la discusión, así como no olvidar los derechos y responsabilidades de las madres, padres y tutores de las infancias.

Finalmente, las y los integrantes del colectivo aseguraron que temas como la educación, la salud, la violencia escolar y el abuso infantil deben ser prioridad en la agenda de la toma de decisiones, por lo que se pidió legislar con responsabilidad, equilibrio y con humanidad para garantizar una protección de las niñas, niños y adolescentes en Jalisco.