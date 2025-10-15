Una nueva amenaza de bomba, ahora en la preparatoria 7 “Ezequiel A. Chávez” de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

La mañana de este miércoles 15 de octubre, alrededor de las 8:18 de la mañana, alumnos, docentes y personal fueron desalojados como una medida de seguridad ante la presunta advertencia de un objeto explosivo.

Se aplicó el “Protocolo de artefacto explosivo en las instalaciones Universitarias”, aprobado por la Comisión Especial de Seguridad del H. Consejo Universitario.

De acuerdo con información que circula en redes sociales, a través de mensajes advirtieron sobre un ataque al plante ubicado en Calzada de la Viga #54, Colonia Merced Balbuena, en Venustiano Carranza.

Hasta el momento, autoridades no han precisado el tipo de amenaza.

Actualmente se encuentran revisando los espacios y áreas aledañas por lo que se han suspendido las clases del turno matutino en la Prepa 7 de la UNAM.

No obstante, la dirección del plantel pide estar al pendiente de la información que surja en las próximas horas.

Así como reireta su compromiso de matener la seguridad de los estudiantes, trabajadores y académicos.

Por lo que una vez que se identifique al responsable actuará en los términos de la legislación universitaria.

👇 pic.twitter.com/GaAwxAXqNo — Laura Toribio (@LauraToribio2) October 15, 2025

Es la segunda amenaza de bomba en la Prepa 7 de la UNAM

El pasado viernes 10 de octubre, alumnos y profesores de la Prepa 7 de la UNAM fueron desalojados por una amenaza de bomba.

De acuerdo con reportes, la dirección del plantel recibió una llamada telefónica en donde le advirtieron sobre el explosivo.

Por lo que además de desalojarse el plantel, se llamó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México así como al Heroico Cuerpo de Bomberos para hacerle frente al posible ataque.

El cual, en aquel momento, se sospechó que provino de grupos incels en apoyo por al homicida del CCH Sur, Lex Ashton, de 19 años de edad.