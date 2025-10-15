Tras diversas amenazas presentadas en la UNAM, Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), pidió al Congreso capitalino que se endurezcan las sanciones por bombas.

Bertha Alcalde manifestó que las amenazas son el tercer delito que más se registra en la CDMX, por lo que ante los actos de intimidación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es necesario reformar el Código penal.

Bertha Alcalde (Instagram | @berthaalcaldelujan)

Bertha Alcalde pide al Congreso de CDMX incrementar condenas por amenazas de bombas

La fiscal Bertha Alcalde manifestó que tras las continuas amenazas de bomba registradas en la UNAM, en CDMX es necesario reformar el Código penal para incrementar las sanciones por este delito.

De acuerdo con la fiscal de la CDMX, es necesario aumentar las condenas de uno a dos años de cárcel para quien lleve a cabo estas acciones, además de aumentar al triple en caso de presentarse ciertos agravantes:

Amenazas con arma de fuego u objetos punzocortante

Cuando la persona forme parte de una organización criminal

Cuando se lleven a cabo con el objeto de matar a otra persona

Amenazas con bombas o artefactos explosivos

Contra personas que forman parte de un proceso penal para obstaculizar, influir o afectar el testimonio

Bertha Alcalde señaló que las amenazas suelen ser la “antesala” de la comisión de otros delitos graves, tales como el homicidio.

Por ello, la fiscal de CDMX instó para que los diputados locales reformen el Código penal y así poder endurecer las sanciones por amenazas.