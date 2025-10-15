Un grupo de personas tomaron las instalaciones de la Facultad de Medicina, ubicada en el campus central de la UNAM en la Ciudad de México (CDMX), y piden diálogo con la directora.

Según reportes, la Facultad de Medicina de la UNAM fue tomada la noche del martes 14 de septiembre y exigen una mesa de diálogo con la directora Ana Carolina Sepúlveda.

Toman Facultad de Medicina de la UNAM; piden mesa de diálogo a Ana Carolina Sepúlveda

La Facultad de Medicina fue tomada por un grupo de personas que exigen que Ana Carolina Sepúlveda establezca una mesa de diálogo con:

Estudiantes

Profesores

Trabajadores

Directivos

De acuerdo con la información, los “paristas” advirtieron que no devolverán las instalaciones hasta que los directivos firmen una carta de no represalias por los que tomaron la Facultad de Medicina.

Cabe mencionar que desde el lunes 13 de octubre, el Consejo Técnico de la Facultad de Medicina de la UNAM acordó tomar clases en línea ante la posibilidad de la toma de las instalaciones.