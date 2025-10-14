La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertó que un grupo de personas encapuchadas intentaron tomar las instalaciones en Ciudad de México.

Autoridades de la UNAM reportaron que alrededor de 30 personas encapuchadas ajenas a la Facultad de Medicina trataron de irrumpir las aulas la tarde del lunes 13 de octubre.

Un grupo de encapuchados intentaron tomar la Facultad de Medicina de la UNAM con violencia y sin mostrar intención de dialogar con las autoridades, lo que levantó una alerta en la comunidad.

A través de un comunicado, la Facultad de Medicina informó que el Consejo Técnico aprobó tener clases en línea ante la presencia de sujetos encapuchados y el intento de la toma de las instalaciones.

Las autoridades de la Facultad de Medicina afirmaron que los encapuchados eran ajenos a esta institución, por lo que ahora pedirán que los “paristas” se identifiquen como miembros de la comunidad.

Por otra parte, la identificación oficial se les solicitará a quienes entreguen pliegos petitorios, con la garantía de que sus datos personales serán resguardados de acuerdo a la ley.