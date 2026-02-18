El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) exhortó a Alessandra Rojo a capacitar a su personal de reordenamiento urbano luego de la violencia en el operativo en la Ribera de San Cosme.

De acuerdo con la información, en el operativo resultaron lesionados policías, comerciantes y la propia alcaldesa Alessandra Rojo, por lo que se le solicitó capacitar a su personal.

Alessandra Rojo de la Vega denuncia agresión durante operativo (Yazmin Betancourt/SDPnoticias )

Solicita Congreso de CDMX a Alessandra Rojo capacitación para personal de reordenamiento urbano

Durante la sesión de hoy del Congreso de CDMX, los legisladores destacaron que los funcionarios públicos deben tener capacidad de negociación, experiencia política y sensibilidad social.

Dada la violencia en el operativo en San Cosme, la diputada Diana Sánchez Barrios señaló que el personal de Alessandra Rojo de la Vega carece de estas habilidades, por lo que deben ser capacitados en:

Derechos humanos

No discriminación

Cumplimineto de protocolos

Asimismo, Diana Sánchez Barrios dijo que lo ocurrido en San Cosme muestra la falta de empatía y conciencia sobre las desigualdades sociales por parte de la alcaldía Cuauhtémoc.

Además, subrayó que el “comercio popular no es un estorbo”, sino que forman parte del tejido económico y comunitario de la capital del país.