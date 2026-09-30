La Alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, concretó una alianza con la Fundación del Dr. Simi para recuperar viviendas y espacios públicos en las colonias Paulino Navarro y Vista Alegre.

Como parte del proyecto “Colonia Simi”, fueron pintadas e impermeabilizadas 350 viviendas, con una intervención de 56 mil 588 metros cuadrados, en beneficio directo de más de 2 mil personas. También se rehabilitaron el Parque Pípila y la Casa de Cultura “Alfonso Reyes”.

Alessandra Rojo de la Vega entrega 350 viviendas recuperadas

Junto a Víctor González Herrera, presidente de Fundación del Dr. Simi, la alcaldesa encabezó la entrega de los trabajos realizados en las viviendas de la colonia Paulino Navarro, donde las acciones incluyeron pintura e impermeabilización.

Además, las 350 familias beneficiadas fueron incorporadas al programa bimestral de despensa de la Fundación del Dr. Simi, con un impacto estimado en mil 750 personas. A ello se suman brigadas médicas y la donación de medicamentos de manera bimestral.

Durante el acto, Alessandra Rojo de la Vega destacó que la recuperación de estos espacios y viviendas forma parte de las acciones realizadas mediante alianzas con organizaciones y empresas interesadas en contribuir a la atención de distintas zonas de la demarcación.

La alcaldesa señaló que uno de los objetivos es mejorar las condiciones de los espacios públicos y mantenerlos como lugares que pertenecen a la comunidad.

Cuauhtémoc rehabilita Parque Pípila y Casa de Cultura Alfonso Reyes

En el Parque Pípila se creó una nueva zona destinada para perros, además de realizar trabajos de rehabilitación en los juegos y la iluminación del espacio público.

Mientras tanto, en la Casa de Cultura “Alfonso Reyes”, ubicada en la colonia Vista Alegre, se atendieron salones, puertas y otros espacios que requerían labores de mantenimiento.

Durante la entrega también estuvieron presentes Astrid García Gallegos, directora de Fundación del Dr. Simi, así como integrantes de la organización y de la Alcaldía Cuauhtémoc, entre ellos María del Carmen Molina Ramírez, directora general Jurídica y de Servicios Legales, y Mauricio González González, director general de Servicios Urbanos.

Cuauhtémoc recupera viviendas y espacios públicos con Fundación del Dr. Simi (Cortesía)

Alcaldía Cuauhtémoc suma más de 500 espacios recuperados

Alessandra Rojo de la Vega destacó que durante los primeros dos años de su administración han sido recuperados más de 500 espacios en las 33 colonias de Cuauhtémoc.

La alcaldesa sostuvo que las alianzas con organizaciones y empresas permiten ampliar las acciones de recuperación que realiza la administración, sin dejar de lado la responsabilidad del gobierno sobre los espacios públicos.

En este sentido, señaló que los trabajos realizados en Paulino Navarro y Vista Alegre buscan que las viviendas y espacios públicos intervenidos cuenten con mejores condiciones para las personas que viven en estas zonas.

La administración de Cuauhtémoc indicó que las acciones de recuperación continuarán mediante este tipo de colaboraciones, con intervenciones dirigidas a zonas que requieren atención en viviendas y espacios públicos.