La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) actualizó la ficha de búsqueda de Ismael Zambada Sicairos, alías “Mayito Flaco”, y señaló como su última ubicación a la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la información difundida por la oficina de la DEA en San Diego, “Mayito Flaco” es buscado por autoridades de Estados Unidos por el delito de conspiración para distribuir una sustancia controlada.

DEA modifica ficha de “Mayito Flaco” y señala a la CDMX como su última ubicación

A través de redes sociales, la DEA en San Diego dio a conocer la nueva ficha de búsqueda de Ismael Zambada Sicairos, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada a cargo de una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

DEA actualiza ficha de “Mayito Flaco”: CDMX aparece como su última ubicación (Captura de pantalla)

La DEA localizó a “Mayito Flaco” en la CDMX y, en la ficha de búsqueda, incorporó modificaciones en sus datos físicos como peso, estatura, color de cabello, color de ojos y color de piel.

Esta actualización ocurre después de que autoridades de Estados Unidos señalaran a Ismael Zambada Sicairos como una de las principales figuras de la facción conocida como Los Mayos o La Mayiza.

Según información difundida por el Departamento del Tesoro estadounidense, Zambada Sicairos nació en Anaheim, California, en 1982 y cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense.

“Mayito Flaco” permanece como fugitivo de las autoridades estadounidenses, por lo que la DEA pide comunicarse con ellos en caso de conocer algún tipo de información sobre su paradero.