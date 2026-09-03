Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, recibió a una delegación de legisladores de Nueva York, encabezada por Karines Reyes, asambleísta del Distrito 7 del Bronx, con quienes intercambió experiencias sobre seguridad, atención a mujeres, infraestructura urbana, derechos y participación ciudadana.

Durante el encuentro, la alcaldesa destacó que compartir experiencias entre ciudades permite conocer otras formas de atender problemas comunes y encontrar herramientas que puedan traducirse en mejores soluciones para las comunidades.

Rojo de la Vega señaló que este tipo de encuentros permiten ampliar la perspectiva de los gobiernos locales y conocer experiencias que pueden contribuir a mejorar la atención que reciben las personas.

Porque cuando las ciudades comparten lo que funciona, las buenas ideas cruzan fronteras y se convierten en mejores soluciones. Bienvenidas y bienvenidos a Cuauhtémoc, el corazón de México. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc.

Alessandra Rojo de la Vega comparte estrategias de seguridad y atención a mujeres

La alcaldesa reconoció a los legisladores, senadores y congresistas de Nueva York por compartir una visión enfocada en fortalecer el Estado de Derecho, poner a las personas al centro y garantizar los derechos, además de avanzar hacia modelos más eficaces para proteger la vida y libertad de las mujeres.

Ale Rojo de la Vega explicó que uno de los retos de las alcaldías de la Ciudad de México es atender las necesidades de la población con recursos y atribuciones limitadas, por lo que su gobierno ha buscado alternativas de colaboración con la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.

En este sentido, compartió las acciones realizadas en Cuauhtémoc para recuperar espacios públicos, infraestructura deportiva y equipamiento urbano, así como las estrategias implementadas para fortalecer la atención a mujeres víctimas de violencia.

Entre ellas, destacó el acompañamiento jurídico y psicológico, además de la capacitación de elementos policiales en materia de violencia de género y mediación comunitaria.

Ale Rojo de la Vega comparte experiencias de gobierno con legisladores de Nueva York. (Cortesía)

Legisladores de Nueva York comparten experiencias sobre vivienda y salud mental

La delegación de Nueva York, por su parte, compartió experiencias relacionadas con vivienda asequible, atención a personas en situación de calle, salud mental y modelos de intervención social, así como los retos que enfrentan los gobiernos locales para coordinarse con otros niveles de autoridad.

Durante la reunión también se abordaron las diferencias entre el modelo de alcaldías de la Ciudad de México y el sistema de gobierno local de Nueva York, particularmente en materia de facultades, recursos y capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.

La delegación estuvo integrada además por el senador Gustavo Rivera y las y los asambleístas Marcela Mitaynes, Steven Raga, George Álvarez, Manny de los Santos y Emérita Torres.