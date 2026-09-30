La Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE) impulsa un esquema de exportación consolidada dirigido a empresas guanajuatenses de los sectores Moda-Vestir y Calzado, con el objetivo de facilitar sus operaciones logísticas y fortalecer su presencia en mercados internacionales.

La iniciativa está enfocada principalmente en empresas que exportan o cuentan con potencial exportador hacia Estados Unidos, pero cuyos volúmenes de mercancía no justifican la contratación de una unidad completa de transporte.

COFOCE impulsa exportación consolidada para empresas de Moda-Vestir y Calzado (cortesía )

El modelo permite agrupar mercancías de diferentes empresas en una misma operación, aprovechando la capacidad disponible en las unidades y distribuyendo los costos logísticos entre los participantes.

La estrategia forma parte de la visión de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y del enfoque del Gobierno de la Gente para generar condiciones y oportunidades que permitan a las empresas guanajuatenses fortalecer su actividad económica y ampliar su presencia internacional.

Exportación consolidada busca reducir costos logísticos

El esquema está dirigido a compañías que realizan envíos frecuentes, cuentan con potencial exportador o buscan alternativas para reducir sus costos de transporte hacia Estados Unidos.

Entre los beneficios se contempla la optimización de costos logísticos, el acceso a tarifas competitivas y un mejor aprovechamiento de las unidades de transporte, al reducir los espacios vacíos que pueden presentarse en operaciones de carga completa. También se contempla la recolección de mercancías desde la bodega del aliado o mediante una ruta directamente en la empresa.

Para determinar la viabilidad de participación, COFOCE realizará un diagnóstico de cada empresa, considerando variables como volumen y frecuencia de envío, tipo de producto, peso, dimensiones, destino, empaque y embalaje.

El esquema contempla como referencia tarimas estándar con pesos de entre 300 y 500 kilogramos, con posibilidad de adaptar la operación a las necesidades de las empresas participantes.

COFOCE impulsa exportación consolidada para empresas de Moda-Vestir y Calzado (cortesía )

La consolidación busca atender retos relacionados con el incremento en los costos de combustible, la disponibilidad limitada de equipos y conductores, así como la necesidad de realizar envíos frecuentes o urgentes hacia Estados Unidos.

Las empresas interesadas pueden solicitar información y validar su participación directamente con el área de Logística de COFOCE, donde podrán conocer los requisitos, proporcionar información sobre su operación y determinar la viabilidad de integrarse al esquema.