Anabel Hernández rechazó los señalamientos realizados por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre su presunta responsabilidad en la concesión de asilo político al exjuez Ulises Bernabé García en Estados Unidos, dentro del caso Ayotzinapa.

“Me parece que la presidenta de México está canalizando de manera equivocada su frustración, su falta de pericia de su equipo de gobierno para poder resolver un caso tan sensible como es el caso Ayotzinapa” Anabel Hernández, periodista

En entrevista con Carmen Aristegui, la periodista sostuvo que su participación como testigo experto fue sólo una parte de un amplio conjunto de pruebas presentadas ante tribunales de Estados Unidos.

Además, afirmó que las autoridades mexicanas buscan desviar la atención de las deficiencias en las investigaciones al responsabilizar a la prensa por decisiones judiciales ajenas.

Anabel Hernández acusa a Sheinbaum de responsabilizarla por omisiones en caso Ayotzinapa

Anabel Hernández rechazó las acusaciones de Claudia Sheinbaum, sosteniendo que la presidenta busca responsabilizar a una periodista para desviar la atención de los fracasos y omisiones de las autoridades mexicanas en la resolución del caso Ayotzinapa.

Afirmó que Sheinbaum está canalizando de forma equivocada la frustración y falta de pericia de su equipo de gobierno al no haber podido dar con la verdad sobre los 43 normalistas, prefiriendo culpar a la prensa en lugar de señalar al Ejército, la Policía Federal o la entonces PGR.

“Y me parece que en esta frustración y en el fracaso de su gobierno para realmente encontrar a los estudiantes y poder dar con la verdad de lo que pasó ahí, prefiere cargarle ahora sí la responsabilidad a una periodista, no al Ejército que estuvo en esas calles, no a la Policía Federal, no a la Policía Ministerial, no a la PGR, sino a una periodista” Anabel Hernández, periodista

Aseguró que Claudia Sheinbaum se encuentra mintiendo, porque ninguno de los estudiantes salió vivo.

“La presidenta miente. Por desgracia, y lo saben los padres de familia y lo sabe el GIEI y se ve en el expediente, ninguno de los estudiantes que fue sustraído del camión, del último camión en la calle Juan N. Álvarez, ni en el camión donde estaban las oficinas del Poder Judicial, salió vivo” Anabel Hernández, periodista

Anabel Hernández negó que su testimonio como “testigo experto” en juicio de Estados Unidos haya sido el factor determinante para que se le otorgara asilo político al exjuez de Barandilla, José Ulises Bernabé García.

“Mi testimonio como experta en el tema de Ayotzinapa fue llamado por la propia abogada Margot Cowan” Anabel Hernández, periodista

Detalló que la abogada del caso presentó más de 60 pruebas documentales (entre informes del GIEI, documentos oficiales, notas periodísticas y su libro La verdadera noche de Iguala).

“Estamos hablando de más de 60 pruebas documentales, entre las cuales se encuentra como una más mi testimonio” Anabel Hernández, periodista

Además, que un total de cuatro jueces estadounidenses en distintas instancias avalaron la resolución con base en ese cúmulo de evidencias y no únicamente en su declaración.

“Entonces, adjudicarme que es esta la responsabilidad, se equivoca, porque incluso en el fallo judicial, la propia jueza determinó que no era por mi testimonio, sino por todo el cúmulo de pruebas y elementos, dados incluso por el gobierno de México. Y sin embargo, tres jueces, de manera unánime, ratificaron la determinación de la primera jueza” Anabel Hernández, periodista

Acusó a la investigación oficial actual de intentar restablecer la “verdad histórica” usando testimonios marcados por tortura o elementos ya documentados previamente.

Anabel Hernández sostiene que EU no extradita a Bernabé García por falta de pruebas

Anabel Hernández sostiene que la negativa de EU para extraditar a implicados responde a que el gobierno de México no ha sido capaz de presentar pruebas contundentes ante los tribunales estadounidenses.

“Lo que nos está diciendo la resolución del gobierno de Estados Unidos de no dar la extradición ni sobre Pablo Vega, ni sobre Ulises Bernabé, ni sobre otros doscientos, más de doscientas personas, es porque el gobierno de México no ha sido capaz de presentar pruebas” Anabel Hernández, periodista

Emplazó a Sheinbaum a sostener sus afirmaciones en cortes internacionales con sustento jurídico y no mediante “verborrea” o ataques en conferencias mañaneras.

Durante su conversación, Anabel Hernández cuestionó que se le intente culpar por la falta de detención de Bernabé García cuando este declaró ante la PGR en 2014 y permaneció siete meses en México sin ser aprehendido antes de viajar a EU en abril de 2015.

“Si el gobierno de México hubiera querido detenerlo, tuvo dos oportunidades y después pudo haberlo hecho en cualquier otro momento antes de que él se moviera. Siete meses después de los hechos de Ayotzinapa es que él se mueve hacia Estados Unidos” Anabel Hernández, periodista

Anabel Hernández aclaró que no actuó como abogada ni parte acusadora o defensora, enfatizando que a un periodista de investigación no le corresponde determinar culpabilidades penales, sino exponer los hechos e investigaciones.

“Yo ni soy abogada de defensa, ni abogada de cargo, ni testigo de cargo contra Ulises Bernabé García. No es a una periodista a la que le corresponde dilucidar o encontrar las respuestas judiciales a un caso como Ayotzinapa” Anabel Hernández, periodista

Atribuye la postura del gobierno federal a una respuesta de acoso, hostigamiento y abuso de autoridad motivada por el enojo ante sus investigaciones sobre presuntos vínculos entre el crimen organizado y figuras del partido Morena o la administración pública (mencionando sus libros Narcocracia e Historia secreta).

“Mientras mis investigaciones acuciosas, profesionales, que se realizan en los máximos estándares de periodismo internacional, se van confirmando, la presidenta se va enojando y es ahí donde viene el acoso, es ahí donde viene el hostigamiento y es ahí donde viene su abuso de autoridad” Anabel Hernández, periodista