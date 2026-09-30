La muerte de Peppino Mazzullo, actor italiano que dio voz durante más de cuatro décadas al entrañable Topo Gigio, marca el adiós de una de las figuras más emblemáticas de la televisión infantil.

El intérprete murió a los 100 años de edad en su residencia de Messina, Italia, según confirmaron sus familiares.

Su legado quedó ligado de forma inseparable al popular personaje creado en los años sesenta, al que prestó su voz desde 1961 y que se convirtió en un fenómeno internacional para varias generaciones de espectadores.

Peppino Mazzullo (Especial)

Peppino Mazzullo, voz de Topo Gigio, murió sin dolor en Italia

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, Peppino Mazzullo murió sin dolor en su residencia de Santo Stefano di Briga en Messina, Italia.

Su funeral se llevará a cabo el jueves 1 de octubre en el pueblo de Peppino Mazzullo, lugar en el que

El actor había sufrido un colapso nervioso tras cumplir 100 años de edad durante el mes de junio de 2026.

Peppino Mazzullo le dio voz a Topo Gigio a partir de 1961 y continuó interpretándolo durante unos 45 años, hasta 2006