El gobierno encabezado por Alessandra Rojo de la Vega realizó la instalación de nuevos puntos de luz en la colonia Obrera como parte del programa Brilla Cuauhtémoc, con el objetivo de mantener calles y espacios públicos en mejores condiciones.

Con esta entrega, la colonia suma mil 365 luminarias instaladas mediante el programa, de las cuales mil 148 son viales y 217 peatonales. Los nuevos puntos de iluminación fueron encendidos en la esquina de Manuel Caballero e Isabel la Católica, junto con vecinos y concejales.

Brilla Cuauhtémoc suma nuevas luminarias en la colonia Obrera

La instalación de las 64 luminarias forma parte de las acciones de mantenimiento del alumbrado público que realiza la Alcaldía Cuauhtémoc en distintas zonas de la demarcación.

Durante la última semana fueron rehabilitadas 277 luminarias. De este total, 194 fueron atendidas por la Dirección General de Servicios Urbanos y 83 por la Dirección General de Participación Ciudadana, a través de la Dirección de Coordinación Territorial.

La alcaldía señaló que el programa Brilla Cuauhtémoc contempla tanto la instalación de nuevos puntos de luz como la rehabilitación de luminarias que presentan fallas.

Brilla Cuauhtémoc instala 64 nuevas luminarias en la colonia Obrera (Cortesía)

Alessandra Rojo de la Vega destaca iluminación para mejorar la seguridad

La estrategia de seguridad de Alessandra Rojo de la Vega también contempla reforzar la iluminación de calles y espacios públicos, al considerar que contar con zonas mejor iluminadas contribuye a generar entornos más seguros en la demarcación.

Hasta ahora, el programa suma más de 53 mil luminarias instaladas o rehabilitadas en las 33 colonias de Cuauhtémoc. La Alcaldía Cuauhtémoc continuará con los trabajos de instalación y mantenimiento del alumbrado público, con atención a distintos puntos de la demarcación.