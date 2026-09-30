Al grito de “¡Fuera Felipe Calderón!” y “¡asesino!”, extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) protestan sobre Paseo de la Reforma frente al Hotel Marquis en CDMX, por la participación del expresidente en un foro internacional.

Los extrabajadores que pertenecen al Frente Amplio de Unidad cuestionaron la aparición pública en México de Felipe Calderón para encabezar el Foro América Libre.

La protesta masiva convocada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se da a 17 años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro que dejó sin empleo a 44 mil trabajadores.

Extrabajadores de Luz y Fuerza protestan contra Felipe Calderón frente al Hotel Marquis (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Protestan con huevos contra Felipe Calderón por su regreso a México

La protesta fue convocada desde las 9:00 horas frente al Hotel Marquis que se encuentra en Paseo de la Reforma 465, a unos pasos de la Glorieta de la Diana Cazadora.

Los manifestantes lanzaron huevos, quitaron las vallas, lanzaron objetos, incluidas macetas y más.

Los extrabajadores denuncian afectaciones laborales y sociales, así como el despojo de fibra óptica y el uso de la infraestructura del Luz y Fuerza del Centro para fines ilegales.

En la protesta también se han nombrado exfuncionarios del Gabinete de Felipe Calderón con como Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y Javier Lozano Alarcón, exsecretario del Trabajo y Previsión Social.

Un grupo protestó a la par en Los Pinos donde decapitaron la estatua de Felipe Calderón, misma que se encontraba derribada desde hace un año tras la caída de un árbol durante una tormenta.

La periodista Lourdes Mendoza también fue abucheada a su llegada al mencionado foro en el Hotel Marquis.

Felipe Calderón reaparece en México, pero asegura que va y viene

Felipe Calderón dijo que está en México desde hace alrededor de dos semanas, se quedará unos días más, pero aseguró que va y viene.

En el Foro América Libre adelantó que hablaría de la reducción de libertades políticas, de prensa, jurídicas y más.

En parte de su mensaje dijo a Morena que el enemigo no es la oposición sino las organizaciones delincuenciales.