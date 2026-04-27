Alessandra Rojo de la Vega impulsa un plan maestro en la Alcaldía Cuauhtémoc con miras al Mundial 2026, enfocado en que el evento genere beneficios directos para la población y no solo para visitantes.

De acuerdo con estimaciones de cámaras empresariales, la CDMX podría captar hasta 26 mil millones de pesos, de los cuales entre 10 y 12 mil millones impactarían en la Cuauhtémoc, debido a su relevancia como núcleo turístico, cultural y económico de la capital.

Plan de Alessandra Rojo de la Vega busca un Mundial con beneficios locales

Como parte de la estrategia, se implementó el Pasaporte Cuauhtémoc, una red que integra más de 315 comercios locales con descuentos para residentes, con el objetivo de incentivar el consumo interno y fortalecer la economía de barrio.

A esto se suma una bolsa de trabajo vinculada al Mundial, que ya supera las 300 vacantes y que podría rebasar las mil 200 oportunidades laborales durante la temporada.

En materia turística, el plan contempla distribuir a los visitantes en las 33 colonias de la demarcación, evitando la concentración en zonas específicas. Entre las iniciativas destacan la Ruta de la Amistad Mundialista, con intervenciones artísticas, y la Ruta de la Memoria, que incorporará puntos históricos en distintas calles.

Estas propuestas estarán conectadas mediante cuatro rutas de tranvía turístico: Reforma-Alameda, Tepitur, Roma-Condesa y Santa María la Ribera.

Alcaldía Cuauhtémoc refuerza seguridad, tecnología y espacio público rumbo al Mundial

La estrategia incluye herramientas digitales como Amazónica IA, disponible las 24 horas en cinco idiomas, que permitirá orientar a visitantes y facilitar el acceso a servicios, comercios y espacios culturales, además de ofrecer información útil en situaciones de emergencia.

En seguridad, se proyecta alcanzar 500 Puntos Violeta antes del Mundial, consolidando una de las redes de atención a mujeres más amplias a nivel local. También se mantienen operativos permanentes de prevención del delito, verificación y atención ciudadana, con un enfoque preventivo ante el incremento de visitantes.

El plan contempla además acciones en espacio público y servicios urbanos, como el fortalecimiento de la recolección de residuos, la recuperación de calles y banquetas, así como la continuidad en programas de iluminación y rehabilitación de espacios.

Ale Rojo de la Vega presenta plan para el Mundial 2026 en Cuauhtémoc. (Cortesía)

Estas acciones se apoyan en trabajos previos de recuperación urbana impulsados en la alcaldía, que han permitido mejorar infraestructura, espacios públicos y mercados en diversas colonias.

Como parte del enfoque integral, también se desarrollan colaboraciones con organismos internacionales como UNICEF para capacitar al personal del sector turístico en la protección de niñas, niños y adolescentes, así como promover actividades comunitarias durante el evento.

Con este plan, la Alcaldía Cuauhtémoc busca convertir el Mundial 2026 en una oportunidad de desarrollo económico, social y urbano, con beneficios tangibles para sus habitantes.