La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega mantiene resultados favorables en materia de seguridad, luego de que la percepción de inseguridad en la Alcaldía Cuauhtémoc disminuyera más de 7 puntos porcentuales durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI.

Este indicador pasó de 60.3% en marzo de 2025 a 53.2% en marzo de 2026, reflejando avances en una estrategia enfocada en la prevención del delito y mejora del entorno urbano.

Estrategia de Ale Rojo de la Vega reduce percepción de inseguridad en Cuauhtémoc

La ENSU mide la percepción de inseguridad a partir de entrevistas a personas mayores de 18 años, considerando qué tan seguras se sienten en su ciudad, si han modificado sus hábitos por temor a ser víctimas de algún delito y cómo evalúan el desempeño de las autoridades.

A diferencia de modelos reactivos, la alcaldía ha apostado por la prevención situacional, interviniendo factores que propician delitos como calles oscuras, espacios abandonados y desorden en la vía pública.

Entre las principales acciones destacan la instalación y rehabilitación de más de 52 mil luminarias en las 33 colonias, así como la recuperación de parques, plazas y espacios públicos que anteriormente se encontraban deteriorados.

Asimismo, la alcaldesa ha instruido fortalecer la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y otras instancias de los tres niveles de gobierno, para consolidar resultados en territorio.

Cuauhtémoc baja percepción de inseguridad 7 puntos con estrategia de Ale Rojo. (Cortesía)

Operativos, entorno urbano y programas sociales fortalecen seguridad en Cuauhtémoc

La estrategia también incluye jornadas permanentes de limpieza, eliminación de tiraderos clandestinos y trabajos de repavimentación, acciones que han mejorado las condiciones del espacio público y reducido factores de riesgo.

Desde la Dirección General de Seguridad Ciudadana se han reforzado operativos para inhibir conductas que afectan la seguridad, como la remisión de franeleros agresivos y retiro de vehículos abandonados, además de implementar acciones preventivas en escuelas sobre bullying, ciberacoso y autocuidado.

Un eje clave es el programa “Reacción Violeta”, que ha brindado atención integral a más de mil 400 mujeres, con apoyo psicológico, médico y asesoría jurídica.

Este modelo se complementa con la instalación de casi 500 Puntos Violeta en oficinas, comercios y escuelas, donde mujeres pueden solicitar ayuda inmediata en caso de sentirse en riesgo.

A menos de 50 días del inicio del Mundial de Futbol, la alcaldesa ha instruido reforzar estas acciones para que la demarcación reciba a miles de visitantes con calles más seguras, ordenadas y en mejores condiciones, consolidando a la Cuauhtémoc como uno de los puntos clave de la ciudad.