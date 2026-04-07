La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, presentó las reglas de operación del programa “Apoyo Económico para la Atención en Materia de Salud de las Personas Transexuales, Transgénero, Intersexuales y de la Diversidad Sexual”, dirigido a atender problemáticas de salud de este sector de la población.

El programa contempla un apoyo económico anual de hasta 15 mil pesos, además de servicios de salud, para personas mayores de 21 años que residan en la demarcación y se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Alcaldía Cuauhtémoc fortalece apoyo a diversidad sexual con programa de salud. (Cortesía)

Alcaldía Cuauhtémoc impulsa programa de salud para diversidad sexual

Este esquema, que se implementa por segundo año consecutivo, es considerado único en la Ciudad de México, con un presupuesto de 3 millones de pesos para beneficiar hasta a 200 personas.

Está enfocado en atender problemáticas de salud asociadas a tratamientos hormonales, infiltraciones de agentes químicos y enfermedades de transmisión sexual como VIH y Hepatitis C.

Además del apoyo económico, el programa incluye tres ministraciones al año, jornadas de salud gratuitas y talleres con perspectiva de género, con el objetivo de fortalecer la autonomía y el ejercicio de derechos de las personas beneficiarias.

Estos son los requisitos del programa en la Alcaldía Cuauhtémoc

Las personas interesadas deberán cumplir con requisitos como ser mayores de 21 años, residir en alguna de las 33 colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc, no recibir otro apoyo similar y aceptar visitas de seguimiento.

La información completa puede consultarse en el sitio oficial de la demarcación: https://alcaldiacuauhtemoc.mx/inicio/programas-sociales/

La selección se realizará mediante estudios socioeconómicos, con el objetivo de priorizar a quienes se encuentren en mayor condición de vulnerabilidad.

En paralelo, la alcaldía informó que el programa social “Chambéale con amor” registró 569 solicitudes al cierre de su convocatoria. Este apoyo contempla hasta 10 mil pesos anuales por persona, distribuidos en tres ministraciones.

Está dirigido a personas de entre 18 y 60 años, con ingresos por debajo de la línea de pobreza y al menos un dependiente económico, con una meta de 200 beneficiarios.

Durante el proceso de registro, solicitantes destacaron que estos apoyos representan un respaldo directo para su economía y el acceso a servicios básicos en momentos de necesidad.