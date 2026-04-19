Alessandra Rojo de la Vega encabezó una jornada del programa “Bachéale”, con la que en pocas horas se atendieron 248 baches en calles de la colonia Obrera, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir riesgos para automovilistas y peatones.

Estas acciones buscan atender problemas recurrentes como frenar, esquivar o invadir carriles debido al deterioro del asfalto.

La intervención también se extendió a la colonia Doctores, donde se lograron mejorar cerca de 300 metros lineales de vialidades, equivalente a casi tres calles completas, en zonas con constantes reportes ciudadanos por afectaciones a la circulación.

Bachéale en Alcaldía Cuauhtémoc mejora vialidades en Obrera y Doctores

Los trabajos se concentraron en puntos previamente identificados por vecinas y vecinos, lo que permitió atender las áreas con mayor deterioro.

Durante la jornada, habitantes de ambas colonias se sumaron a las cuadrillas, participando activamente en las labores de mejoramiento urbano. Bajo el sol del mediodía, la alcaldesa respondió a críticas sobre su gestión:

Luego dicen que solo hago TikToks, pero a ver que se vengan a parar a los 30 grados de la Doctores y la Obrera. Alessandra Rojo de la Vega, Alcaldesa de Cuauhtémoc.

Rojo de la Vega reconoció que existen limitaciones presupuestales para repavimentar de fondo todas las vialidades; sin embargo, aseguró que su administración continuará buscando alternativas para atender las demandas ciudadanas.

Alessandra Rojo de la Vega encabezó la atención de 248 baches en colonias Obrera y Doctores. (Cortesía)

Finalmente, la alcaldía Cuauhtémoc informó que estas jornadas continuarán en distintas colonias como parte de una estrategia permanente de atención a reportes ciudadanos y mejora de la movilidad diaria.