La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, exigió transparencia a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por su presunta participación en simulación de contratos.

“Aquí lo más importante es hacer un llamado a los funcionarios para actuar con transparencia y honestidad [...] Los que somos responsables de gobierno tenemos que responder”. Clara Brugada, jefe de gobierno

Las declaraciones de Clara Brugada surgen luego de que diversos medios aseguraran que la alcaldía Cuauhtémoc entregó más de 97 millones de pesos a una red empresarial del Grupo Meor, mediante licitaciones simuladas.

En ese contexto, la jefa de gobierno comentó que se lanzará una estrategia integral en la CDMX, en coordinación con la Secretaria de Contraloría, a favor del buen gobierno, transparencia y cero corrupciones.

Acusan a Alessandra Rojo por presunta simulación de contratos

De acuerdo con medios, el gobierno de Alessandra Rojo de la Vega invitó, entre marzo y abril de 2025, a las siguientes empresas a competir entre sí para obtener contratos:

Carbonusa, S.A. de C.V.

Desarrollo Urbano y Suministros Tecnova, S.A. de C.V.

Alianza Comercialización y Construcciones, S.A. de C.V.

En total, a estas empresas interconectadas les fueron otorgados entre 6 y 11 millones de pesos para simular competencias relacionadas a la adquisición de herramientas y materiales de construcción.

No obstante, en el artículo 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se establece que las instituciones y gobiernos no pueden dar contratos a empresas que comparten socios o representantes legales.

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc (Especial)

Alessandra Rojo niega participar en simulación de contratos

A través de sus redes sociales, Alessandra Rojo de la Vega desmintió estar implicada en un caso de simulación de contratos, asegurando que todos los proveedores están inscritos en el padrón de transparencia de la CDMX.

Agregó que la presunta red empresarial implicada (Grupo Meor) está regulada por la ley y trabaja para más alcaldías e incluso estados, no sólo en la Cuauhtémoc.

Frente a las acusaciones contra su gobierno, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega adelantó que está próxima a lanzar la “Operación Verdad” para desenmascarar falsedades.