La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un comunicado en el que asegura que un camión del Ejército ingresó “por error” a las instalaciones de Ciudad Universitaria.

El incidente ocurrió la mañana del 6 de octubre de 2025, cuando estudiantes fueron sorprendidos por un camión que circulaba con varios elementos del Ejército en la avenida del Imán.

Este hecho que generó indignación entre la comunidad universitaria, ocurrió poco después de que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM cerrara sus puertas por una amenaza de bomba.

UNAM (Tomada de X)

UNAM asegura que camión del Ejército ingresó por error a Ciudad Universitaria

En torno a los hechos registrados este lunes, la UNAM emitió un comunicado en el que asegura que el camión del Ejército ingresó “por error” a Ciudad Universitaria.

Según señalaron las autoridades, el camión ingresó a las 09:07 horas del 6 de octubre de 2025 al circuito vehicular de Ciudad Universitaria por Avenida del Imán.

Al percatarse de la situación, el Personal de Secretaria de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria detuvieron al camión del Ejército de México para preguntar a dónde se dirigían.

Fue entonces que el conductor le explicó que habían dado una vuelta incorrecta, por lo que las autoridades universitarias le indicaron la salida por la Calle Delfín Madrigal, donde se vio salir al camión a las 09:13 horas.