La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que se logró identificar a los presuntos responsables de las amenazas de bomba en diversos planteles de la Ciudad de México (CDMX).

A través de un comunicado, la UNAM dijo que se han identificado al menos dos personas, a quienes se les ha citado a declarar “para proceder conforme a derecho” por las amenazas emitidas.

Amenazas de bomba en diversos planteles de la UNAM.
Amenazas de bomba en diversos planteles de la UNAM. (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

UNAM informa sobre presuntos responsables de falsas amenazas de bomba

El martes 7 de octubre, la UNAM emitió un comunicado para informa a la comunidad universitaria que han logrado identificar a los presuntos responsables de las amenazas de bomba en diversas planteles.

Gracias a las investigaciones de la Fiscalía de la CDMX y la Policía Cibernética, ya se cuenta con la identidad de las personas que utilizaron los medios digitales para difundir falsa información sobre bombas.

Pese a que no se dieron nombres o más especificaciones, se dijo que se trata de al menos dos personas y ya se les ha citado a declarar por las falsas amenazas divulgadas en redes sociales.

La UNAM reiteró su compromiso con la seguridad de la comunidad e informó que seguirá colaborando con las autoridades para evitar la propagación de información falsas que busca interrumpir las clases.

Responsables de amenazas de bomba en la UNAM
Responsables de amenazas de bomba en la UNAM