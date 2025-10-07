La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que se logró identificar a los presuntos responsables de las amenazas de bomba en diversos planteles de la Ciudad de México (CDMX).

A través de un comunicado, la UNAM dijo que se han identificado al menos dos personas, a quienes se les ha citado a declarar “para proceder conforme a derecho” por las amenazas emitidas.

Amenazas de bomba en diversos planteles de la UNAM. (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

UNAM informa sobre presuntos responsables de falsas amenazas de bomba

El martes 7 de octubre, la UNAM emitió un comunicado para informa a la comunidad universitaria que han logrado identificar a los presuntos responsables de las amenazas de bomba en diversas planteles.

Gracias a las investigaciones de la Fiscalía de la CDMX y la Policía Cibernética, ya se cuenta con la identidad de las personas que utilizaron los medios digitales para difundir falsa información sobre bombas.

Pese a que no se dieron nombres o más especificaciones, se dijo que se trata de al menos dos personas y ya se les ha citado a declarar por las falsas amenazas divulgadas en redes sociales.

La UNAM reiteró su compromiso con la seguridad de la comunidad e informó que seguirá colaborando con las autoridades para evitar la propagación de información falsas que busca interrumpir las clases.