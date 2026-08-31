El 29 de agosto de 2026 fotoperiodistas realizaron “La Pega” de fotografías que muestran la crisis de desaparecidos en México. Sin embargo, acusan que la marca Saucony decidió cubrir esto con publicidad.

Denuncian que el acto cubierto por Saucony en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, lo realizaron en la madrugada del 30 de agosto, sin importar que un día después era el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Saucony cubre imágenes de desaparecidos en la Glorieta de las Mujeres que Luchan

Un fotoperiodista denunció en X que tras la segunda edición de “La Pega” que realizaron en la Glorieta de las Mujeres que Luchan en la CDMX el 29 de agosto, la marca Saucony decidió cubrir sus carteles.

Saucony pega publicidad en la Glorieta de las Mujeres que Luchan. (X/elhaaronjpg)

En esta ocasión, los periodistas decidieron visibilizar el incremento de las cifras de desaparecidos en México, mostrando diversas fotografías de madres buscadoras y denuncias públicas sobre la crisis.

Según lo mostrado, los carteles que visibilizaban lo inclusive informado por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, fueron colocados en las vallas que rodean el monumento. Sin embargo, ahora solo luce la publicidad de Saucony.

Carteles de desapariciones en México en la Glorieta de las Mujeres que Luchan. (Estrella Josento/Cuartoscuro / Estrella Josento)

El fotoperiodista atestiguo que fue en la madrugada del 30 de agosto por el Maratón de la CDMX, que Saucony decidió colocar su publicidad sobre las imágenes que reportan los desaparecidos en México.

Sumado a su actuar, la marca deportiva Saucony accionó mostrando indiferencia a que el 31 de agosto fue el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Hasta el momento, la marca Saucony no se ha pronunciado sobre la publicidad que colocó en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, pues solo ha mostrado imágenes del Maratón de la CDMX.