La ONG, Amnistía Internacional, hizo un llamado al Estado mexicano para que se reconozca a las madres buscadoras como defensoras de los derechos humanos por el trabajo y la vulnerabilidad en que se desempeñan por los desaparecidos en México.

Amnistía Internacional recordó a la comunidad internacional que la crisis de desaparecidos en México podría ser abordada en la Asamblea General de las Naciones Unidas y obtener con ello cooperación técnica y financiera para combatirla.

Amnistía Internacional pide a México que las madres buscadoras sean reconocidas como defensoras de derechos humanos

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas hoy 30 de agosto, Amnistía Internacional hizo un llamado a México por las madres buscadoras debido a las cifras de desaparecidos en el país.

Recordando que el Estado mexicano ha fallado con las instituciones en erradicar las desapariciones en el país y que ha llevado a familias a realizar la labor que el gobierno debería de hacer. Llamó a reconocer a las madres buscadoras.

Amnistía Internacional en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. (@amnistiamexico)

Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Sección Mexicana, pidió a México reconocer a las madres buscadoras “como defensoras de derechos humanos”, además de hacerlas beneficiarias del Mecanismo de Protección al que estos junto con periodistas, tienen acceso.

“Insistimos en que el Estado mexicano debe reconocerlas como defensoras de derechos humanos y que sean beneficiarias del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”. Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Sección Mexicana.

Asimismo, se recordó que las madres buscadoras han logrado resultado con la localización de fosas clandestinas con “magros recursos”.

Amnistía Internacional llama a aprovechar la Asamblea General de la ONU por la crisis de los desaparecidos

Amnistía Internacional no solo hizo un llamado al reconocimiento de las madres buscadoras, sino que también pidió se aproveche la Asamblea General de las Naciones Unidas en pro de los desaparecidos.

Aunque México ha tenido diferencia con los reportes de desaparecidos en México, Amnistía Internacional también habló a la comunidad internacional a aprovechar la reunión para ayudar en el trabajo por los desaparecidos.

Señalando que podrían ser cuestiones técnicas o financieras, recordó que la Asamblea es una oportunidad para trabajar de la mano por los desaparecidos.