Uriel Rivera Martínez, acosador de Claudia Sheinbaum, enfrenta su primera audiencia hoy martes 13 de enero, por tres casos de abuso sexual.

La audiencia se da luego de que una joven de 25 años de edad lo denunciara por dicho delito tras ser agredida en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

La detención de Uriel Rivera Martínez se dio horas después del acoso del que fue víctima la presidenta de México, cuando la joven lo denunció ante policías tras haber sido agredida.

Audiencia de Uriel Rivera Martínez, acosador de Claudia Sheinbaum, por casos de abuso sexual

La audiencia de Uriel Rivera Martínez, inició el 13 de enero a las 9:30 horas, tiempo local, donde se revisarán las acusaciones por abuso sexual.

El acosador de Claudia Sheinbaum será juzgado por el acoso que realizó contra la joven de 25 años; sin embargo, aún pesan en su contra 3 de delitos por abuso sexual.

En la audiencia del 13 de enero, se podría llegar a un acuerdo reparatorio con la víctima; de no ser así, se pasará a la etapa intermedia del juicio.

Cabe señalar que dicha etapa podría reprogramarse de no tener los elementos suficientes para el desarrollo del caso.

Uriel Rivera Martínez fue detenido el pasado 4 de noviembre y fue puesto a resguardo bajo la medida de prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte desde entonces.

Claudia Sheinbaum interpone denuncia formal por acoso

El pasado 21 de noviembre la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que interpuso una denuncia formal en contra de Uriel Rivera Martínez, quien la acosó mientras caminaba por calles del Centro Histórico de la CDMX.

La presidenta señaló que delitos como el acoso deben ser sancionados y llamó a todas las personas que han sido víctimas de delitos similares a denunciar.