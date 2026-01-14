La investigación contra Uriel Rivera Martínez por el acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá 4 meses más para concluir.

Esto luego de que el juez encargado del caso se negara a acumular las carpeta de investigación en el caso de la presidenta y el de una mujer de 25 años de edad, quien lo denunció por abuso sexual.

Juez ordena ampliación en investigación en caso de acoso contra Sheinbaum

Durante una de las audiencias realizadas la mañana del 13 de enero en los juzgados de la Ciudad de México (CDMX), se ordenó la ampliación en la investigación del caso de acoso contra Claudia Sheinbaum.

El plazo dado es de 4 meses para la conclusión de las investigaciones complementarias, luego de que la defensa del presunto acosador, Uriel Rivera Martínez, solicitara la duplicidad del término.

Es decir, tendrán hasta el 11 de mayo de 2026, fecha en la que se llevará a cabo la siguiente audiencia por la denuncia iniciada por la presidenta en noviembre de 2025.

Cabe señalar que la agresión en contra de Claudia Sheinbaum quedó captada en video, pues la presidenta se encontraba saludando a ciudadanos fuera de Palacio Nacional cuando el imputado se acercó y realizó tocamientos.

Juez niega acumulación de carpetas contra Uriel Rivera Martínez

Durante la segunda audiencia de Uriel Rivera Martínez del 13 de enero, el juez negó la solicitud de acumular las carpetas de investigación de los casos de Claudia Sheinbaum y la mujer de 25 años que denunció abuso sexual.

La intención de la solicitud era que ambos casos se discutieran en un mismo juicio como “causa menor”; sin embargo el juez negó esta posibilidad.

Esto al tratarse de delitos diferentes, con hechos diferentes y cometidos en momentos diversos, por lo que no procede la acumulación de las carpetas.

Es decir, Uriel Rivera Martínez enfrentará dos proces penales diferentes mientras permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte.