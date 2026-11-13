Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, confirmó que su partido y Morena llegaron a un acuerdo para repetir la encuesta en Michoacán, con el objetivo de definir quién encabezará la coordinación por la defensa de la transformación en la entidad para las elecciones 2027.

“En el caso de Michoacán, ya está caminando el acuerdo para realizar una nueva medición. Quien resulte favorecido en dicha medición encabezará la ruta del proyecto de la Cuarta Transformación integrada por los tres partidos, apoyando en su caso a Raúl Morón. Este planteamiento existió desde el inicio y es hasta ahora cuando se tomó la determinación formal de ejecutar la medición” Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada del Partido del Trabajo

En entrevista con medios de comunicación, Reginaldo Sandoval explicó que el acuerdo contempla realizar una nueva medición para definir al coordinador de la defensa de la transformación en Michoacán, luego de que Carlos Torres Piña fuera anunciado como ganador del proceso anterior.

La repetición de la encuesta se acordó con Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena; Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, y representantes del PT.

PT mantiene su apoyo a Raúl Morón en Michoacán

Reginaldo Sandoval reiteró que el Partido del Trabajo mantiene su respaldo a Raúl Morón, como lo ha hecho desde el inicio del proceso político en Michoacán.

El legislador señaló que, aunque la propuesta de realizar una nueva medición existía desde el comienzo, fue hasta ahora cuando se tomó la determinación formal de llevarla a cabo.

Además, adelantó que es muy probable que la encuesta se realice la próxima semana, una vez que los equipos técnicos acuerden la metodología y definan a la empresa encuestadora encargada del ejercicio.

¿Cómo será la nueva encuesta del PT y Morena en Michoacán?

Respecto a la metodología, se propone que la nueva encuesta en Michoacán tenga un carácter científico y cuente con el reconocimiento y respaldo de todas las partes involucradas.

Esta propuesta todavía será consultada con Raúl Morón, el Partido del Trabajo y los equipos de trabajo correspondientes.

Por otra parte, también se planteó repetir las mediciones en Zacatecas y Nuevo León, que junto con Michoacán representan los tres principales casos sujetos a revisión.

Asimismo, durante las mesas de diálogo se pusieron sobre la mesa las situaciones de Guerrero y Tlaxcala, donde, de acuerdo con lo informado, se reportan avances favorables en las negociaciones.

Una vez que concluyan las conversaciones y se definan los acuerdos, se darán a conocer los resultados finales.