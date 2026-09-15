Carlos Bautista Tafolla llamó a los partidos de oposición a no pensar como grupo y apoyar a Grecia Quiroz para las elecciones 2027, así sumarse al proyecto independiente Movimiento del Sombrero.

“Apoyen a Grecia (Quiroz) para que ella sea la próxima gobernadora, si en realidad quieren que eso cambie”. Carlos Bautista Tafolla, diputado independiente

El diputado local de Michoacán e integrante del Movimiento del Sombrero recordó que debido a la nueva ley en el estado, no pueden hacer coaliciones con otros partidos políticos para las elecciones 2027.

Esto es respaldado con el rechazo de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, a la propuesta del PRI sobre hacer alianza en 2027, para lo que aseguró, seguirán sobre la vía independiente.

Carlos Bautista Tafolla invita a la oposición a apoyar a Grecia Quiroz en elecciones 2027

Para medios, Carlos Bautista Tafolla invitó a la oposición a dejar de pensar como partidos políticos y apoyar a Grecia Quiroz por la vía independiente para las elecciones 2027.

Carlos Bautista Tafolla invita a la oposición a apoyar a Grecia Quiroz en elecciones 2027 (Redes Sociales)

Carlos Bautista Tafolla explicó que han recibido muchas invitaciones de la oposición, pero si realmente quieren hacer un cambio, pueden apoyar a Grecia Quiroz y buscar sólo el resto de los cargos para 2027.

El diputado añadió en este tenor que por ser un movimiento independiente, no pueden ir en coalición para las elecciones 2027, aunque tampoco pueden obligarlos a sumarse a un partido político.

Por lo que reiteró que si quieren sumarse y sacar a Morena de la gubernatura, deben dejar sola a Grecia Quiroz, es decir, no postular a ningún candidato; los partidos de oposición no han dado respuesta.

Grecia Quiroz reitera que seguirán por la vía independiente para elecciones 2027

Las palabras de Carlos Bautista Tafolla reiteraron lo dicho por Grecia Quiroz en respuesta a la más reciente invitación del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sobre sumarse para las elecciones 2027.

Alejandro Moreno había señalado que el PRI podría lanzar a Grecia Quiroz como su candidata, o incluso al alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, lo que la edil rechazó, ya que aseguró, seguirán por la vía independiente.

Grecia Quiroz agradeció la apertura de la oposición pero aseguró que seguirán abrazando las candidaturas independientes, porque las personas ven una opción ciudadana alejada de la política.