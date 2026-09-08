A casi un año del homicidio de su esposo, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) en la CDMX para solicitar que atraigan el caso de Carlos Manzo.

Grecia Quiroz enfatizó que su petición responde estrictamente a la búsqueda de justicia y no a una estrategia con fines políticos.

“Yo no estoy aquí por un tema electoral, estoy por un tema de justicia y de aclaración en el tema del asesinato de mi esposo (…) no es un tema político ni mucho menos” Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Destacó que su objetivo primordial es evitar que la investigación se vea afectada por intereses externos y asegurar que la carpeta de investigación avance con transparencia y vaya más allá de la captura de los autores materiales.

Grecia Quiroz rechaza que su acercamiento con la FGR responsa a fines políticos

Grecia Quiroz negó categóricamente que su acercamiento a la Fiscalía General de la República (FGR) tenga motivaciones políticas o electorales.

Grecia Quiroz ofrece apoyo a Zamora (Grecia Quiroz )

Al solicitar formalmente que la dependencia federal atraiga la investigación del homicidio de su esposo, Carlos Manzo, la alcaldesa de Uruapan aclaró ante los medios que su presencia responde únicamente a una búsqueda de justicia y al esclarecimiento de los hechos.

Grecia Quiroz insistió en que su visita a la FGR fue para buscar avanzar en las indagatorias y destrabar un expediente que considera estancado a nivel estatal.

La alcaldesa y su defensa argumentan que la atracción por parte de la FGR se justifica legalmente debido a la participación comprobada de la delincuencia organizada, lo que convierte el asesinato en un asunto de competencia federal y no en un instrumento de disputa local.

Asimismo, busca que se agoten las líneas de investigación para dar tanto con los autores materiales como intelectuales, evitando el sesgo que la Fiscalía de Michoacán pueda dar al caso.

Su abogado defensor, Víctor Zúñiga, precisó que Quiroz acudió ante la FGR en calidad de víctima indirecta (como viuda) y no en su carácter de presidenta municipal, marcando una clara línea entre su cargo público, sus derechos como afectada y las dinámicas partidistas.

Grecia Quiroz pide no politizar la investigación por el asesinato de Carlos Manzo

Grecia Quiroz dejó en claro que su decisión de acudir a la federación se basa enteramente en la confianza y en la necesidad de apartar el caso de disputas electorales.

Aseguró que confía en que la FGR pueda seguir con el caso de Carlos Manzo y dar con todos los responsables y no solo con los materiales.

“Estoy aquí porque confío” Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Grecia Quiroz se dijo dispuesta a sostener una audiencia presencial con la fiscal Ernestina Godoy si la funcionaria lo considera conveniente para revisar el expediente.

Sin embargo, exigió que la investigación del asesinato de Carlos Manzo se mantenga al margen del terreno electoral en Michoacán.

“Ya es justo que el tema del homicidio de Carlos no se politice de ninguna manera” Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Grecia Quiroz precisó que cuando ha buscado reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, lo hace estrictamente en su calidad de presidenta municipal de Uruapan para tratar asuntos institucionales y como víctima indirecta del homicidio.

Rechazó cualquier intención de promover alguna candidatura o proyecto de cara a las elecciones de 2027.