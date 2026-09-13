Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, negó tener vínculos con el crimen organizado y aseguró que tampoco mantiene compromisos con políticos, durante un evento público cuyos videos compartió a través de redes sociales.

La alcaldesa afirmó que su compromiso es únicamente con la ciudadanía y con su familia, además de señalar que los ataques contra el movimiento que representa responden al miedo de sus adversarios políticos.

“Yo no tengo pactos con el crimen organizado, no tengo compromisos con ningún político. Mi compromiso es con la gente, mi compromiso es con la ciudadanía, mi compromiso más allá es con mis hijos, con mi familia” Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Las declaraciones de Grecia Quiroz se dan en medio de los señalamientos en su contra por presuntamente negarse a entregar a la Fiscalía General de la República (FGR) los teléfonos celulares de su esposo, Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, quien murió tras un ataque armado.

“Digan lo que digan de mí, no me van a encontrar absolutamente nada. Yo no tengo pactos con el crimen organizado, no tengo compromisos con ningún político” pic.twitter.com/4yDLydKWZU — Grecia Quiroz Michoacán 2027 (@GreciaMich2027) September 12, 2026

Grecia Quiroz asegura que sus adversarios políticos le tienen miedo a su movimiento

Durante su discurso, Grecia Quiroz aseguró que los ataques y críticas contra el movimiento que representa han servido para fortalecerlo.

La alcaldesa de Uruapan afirmó que sus adversarios políticos tienen miedo del crecimiento que ha tenido su movimiento.

“Pero saben qué, yo lo he dicho: entre más le pegan al movimiento, más nos fortalecen. Y miren, allá afuera le tienen mucho miedo a este movimiento, bastante”, expresó.

Grecia Quiroz recuerda a sus hijos tras la muerte de Carlos Manzo

Grecia Quiroz reiteró que no encontrarán pruebas que la relacionen con acuerdos con el crimen organizado o compromisos políticos.

La alcaldesa también habló sobre el impacto que la violencia y la inseguridad han tenido en su familia tras la muerte de Carlos Manzo.

Quiroz aseguró que una de sus principales motivaciones es evitar que otras familias y niños de Michoacán atraviesen por una situación similar a la que vivieron sus hijos.

“¿Por qué? Porque yo no quiero, no quiero que una familia, que unos niños de uno y dos años vuelvan a vivir lo que a mis hijos les tocó vivir. No quiero que a ninguna familia de Michoacán le toque vivir el trágico dolor de atravesar por eso”, puntualizó.