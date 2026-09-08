La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que no se ha reunido de forma presencial con Grecia Quiroz ni sostendrá un encuentro con ella, a fin de mantenerse imparcial rumbo a los tiempos electorales de 2027.

Tras estos señalamientos, Grecia Quiroz respondió a Sheinbaum aclarando que su acercamiento a la presidenta se fundamenta en su calidad de edil de Uruapan y no como una posible candidata.

Grecia Quiroz aclara a Sheinbaum que busca acercamiento como edil de Uruapan, no con fines electorales

Dada la cercanía con los tiempos electorales rumbo 2027 y la intención de Grecia Quiroz de buscar la gubernatura de Michoacán, Sheinbaum comentó que no se reunirá con la alcaldesa de Uruapan.

Grecia Quiroz aclara a Sheinbaum que busca acercamiento como edil de Uruapan y no con fines electorales (Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Claudia Sheinbaum señaló que Grecia Quiroz la ha buscado para una reunión, sin embargo, no tiene la intención de verla, pues no se reúne con personas que buscan ser candidatos, sin importar el partido.

“Yo no veo a alguien que quiera ser candidato a algo, la verdad. Ni de Morena ni de otros partidos,pues no está bien”. Claudia Sheinbaum

Ante esto, Grecia Quiroz sostuvo que ha buscado reunirse con Sheinbaum como edil de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, alejada de fines electorales o políticos, pues estos temas no pueden intervenir en la investigación.

“Mi acercamiento con ella no es como candidata ni mucho menos, porque no lo soy todavía. Mi acercamiento es en mi calidad de presidenta municipal sustituta”. Grecia Quiroz

Durante un encuentro con los medios, Grecia Quiroz dijo que su único propósito es que se haga justicia por la muerte de Carlos Manzo, así como buscar el bienestar de toda la población de Uruapan.

Respecto al estado de las investigaciones en Michoacán, Grecia Quiroz señaló que la fiscalía ha dado por cerrada la carpeta, por lo que exige que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).