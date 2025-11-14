El diputado local en Michoacán Carlos Bautista Tafolla aclaró que no existe una marcha por el asesinato de Carlos Manzo sino que él como simpatizantes del político asesinado se va a unir a la marcha de la Generación Z de este sábado 15 de noviembre en la CDMX.

El diputado independiente en el Congreso de Michoacán aclaró que va a participar como invitado de la marcha de la Generación Z, no obstante, no va a participar la exesposa de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, actual presidenta municipal de Uruapan.

Así lo dijo en entrevista en el programa de Azucena Uresti en Grupo Fórmula.

“No, no, no, realmente nosotros estábamos como invitados, el pueblo de México está muy dolido… yo la verdad no sé quién la organizó. Sí, yo voy a ir, yo quiero dar a acompañamiento a las personas que creen en este movimiento… quiero aprovechar para hacer un llamado al gobierno federal para no descalificar esta movilización…” Carlos Bautista Tafolla. Diputado del Movimiento del Sombrero

Carlos Bautista Tafolla confirma que asistirá a la marcha de la Generación Z; Grecia Quiroz no participará (Cuartoscuro/Especial )

Grecia Quiroz no irá a marcha de la Generación Z y se deslinda de convocatoria

Desde Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, actual presidenta municipal, dijo que ella no participará en la marcha del 15 de noviembre pero que sigue en la lucha por justicia tras el asesinato de sus esposo.

También aclaró que es una sola marcha y que el Movimiento del Sombrero no la está convocando.

“Que sepan que nosotros no estamos encabezando esta marcha, no sé quién o por quién esté siendo encabezada, yo decidí no asistir y lo único que yo quería era darles a conocer este mensaje, que vamos a seguir en la lucha y que han habido muchos que se han querido colgar de este movimiento” Carlos Bautista Tafolla. Diputado del Movimiento del Sombrero

Carlos Bautista Tafolla deslinda al Movimiento del Sombrero de posible violencia en marcha de Generación Z

Carlos Bautista Tafolla dejó ver que la nueva presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, no asistirá, pero tampoco otros integrantes del Movimiento del Sombrero.

Aclaró que su asistencia a la marcha de la Generación Z es como ciudadano y para dar apoyo a los jóvenes manifestantes.

Por ello deslindó al Movimiento del Sombrero, originado en Uruapan, Michoacán de las posibles acciones violentas que se pudieran registrar.