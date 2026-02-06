Fuerzas federales y estatales pusieron en marcha un operativo de búsqueda para dar con el paradero de cuatro turistas de CDMX de los que, se informa, desaparecieron en Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, el grupo de visitantes provenientes de la Ciudad de México (CDMX) desapareció desde el 3 de febrero en la zona de Cerritos.

Turistas de CDMX desaparecidos en Mazatlán fueron secuestrados

El jueves 5 de febrero se puso en marcha un operativo especial conjunto en Mazatlán, Sinaloa, con el fin de encontrar a cuatro turistas de CDMX que están desaparecidos desde el 3 de febrero.

Los reportes indican que fueron víctimas de un secuestro, pues una mujer mayor de edad y otra menor también fueron raptadas; sin embargo, ambas quedaron libres unas cuantas horas más tarde.

Playa Cerritos en Mazatlán (Especial )

De la misma forma, se dio a conocer que en la zona de playa Cerritos en la que se efectuó el secuestro, fueron encontradas las pertenencias de las víctimas, lo que refuerza la versión del delito.

Por los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE) inició un operativo de localización que se ha desplegado en todo Mazatlán y en el que participan elementos federales.

Con respecto a ello, la información establece que en las acciones participan elementos de la Guardia Nacional, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Turistas de CDMX desaparecidos en Mazatlán no han sido localizados

Hasta la noche del 5 de febrero, el operativo especial de búsqueda que se inició para encontrar a los cuatro turistas de CDMX desaparecidos en Mazatlán, no ha arrojado resultados positivos.

Lo anterior debido a que solo se reporta la localización de las acompañantes de las víctimas, quienes fueron encontradas en el poblado El Habal durante la mañana del 4 de febrero.

Por los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa también abrió una carpeta de investigación en busca de esclarecer la desaparición de los cuatro turistas de CDMX.

Cabe destacar que sobre la identidad de las cuatro personas de quienes se desconoce su paradero, la información que se ha compartido indica que responden a los siguientes nombres: