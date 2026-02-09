La madre de tres de los cuatro desaparecidos en Mazatlán, Sinaloa desde el pasado 3 de febrero, participó en una protesta en Palacio Nacional para pedir la localización de sus familiares.

“Hoy estoy aquí con el corazón roto, presidenta, Omar. Yo sé que ustedes hacen bien su trabajo y quiero que me ayuden a encontrar a mis hijos” Verónica Sabino Contreras

Madre de turistas desaparecidos en Mazatlán pide ayuda a Claudia Sheinbaum

La noche del 3 de febrero, un grupo de 6 turistas del Estado de México fueron “levantados” en inmediaciones de la zona de Avenida Sábalo-Cerritos, al norte de Mazatlán.

Pese a que tres mujeres fueron liberadas, otros cuatro hombres siguen desaparecidos, por lo que el 9 de febrero, la madre de tres de ellos encabezó una protesta frente a Palacio Nacional.

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS PROTESTAN EN PALACIO



Verónica Sabino, familiar de cuatro hombres reportados como desaparecidos el 3 de febrero en Mazatlán tras rentar una Raiser, se manifestó esta mañana frente a Palacio Nacional para exigir a las autoridades acelerar su… pic.twitter.com/ytNcVWwLyz — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) February 9, 2026

En el sitio, la mujer dio a conocer que ella y sus familiares son originarios de la comunidad de Santa Ana Ixtlahuacingo, en el municipio de Ixtlahuaca en el Estado de México.

Ante la desaparición de sus 3 hijos y otro familiar, Verónica Sabino Contreras pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch para localizarlos.

“Estoy aquí con el corazón roto, presidenta, Omar. Yo sé que ustedes hacen bien su trabajo y quiero que me ayuden a encontrar a mis hijos, que intensifiquen la búsqueda para poder encontrarlos, porque son unos niños buenos, unos jóvenes trabajadores” Verónica Sabino Contreras

Sobre ello, la mujer solicitó que se intensifiquen los trabajos de búsqueda que se realizan, debido a que sus hijos y su otro familiar son jóvenes trabajadores.

Turistas desaparecidos en Mazatlán estaban de vacaciones por el cumpleaños de su mamá

Al solicitar ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario Omar García Harfuch, Verónica Sabino Contreras explicó parte de los hechos alrededor de la desaparición de sus familiares.

Sobre el tema, la mujer explicó que viajaron desde el 30 de enero a Mazatlán con el fin de festejar su cumpleaños y la noche del 3 de febrero salieron del hotel para celebrar.

No obstante, explicó que sus hijos rentaron un Razer para recorrer la playa y fue en esos momentos en los que ocurrió el secuestro en las inmediaciones del malecón de la playa Cerritos.

Desde entonces, los cuatro turistas del Estado de México continúan en calidad de desaparecidos, de quienes se ha dado a conocer, responden a estos nombres:

Omar Alexis Ramírez Sabino, de 30 años

Javier Ramírez Sabino, de 25 años

Gregorio Ramírez Sabino, de 18 años

Óscar García Hernández, de 30 años