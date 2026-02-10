El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó desde la conferencia mañanera del 10 de febrero de 2026 el despliegue de un operativo tras el secuestro de cuatro turistas en Mazatlán, Sinaloa.

“Estamos trabajando con el gobierno del estado y tener detenidos” Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México

Sobre este hecho, Omar García Harfuch reconoció que no se ha detenido a los responsables ni se ha podido rescatar a los turistas en Mazatlán, secuestrados desde el martes 3 de febrero.

Harfuch asegura comunicación con familiares de los turistas secuestrados en Mazatlán

Por este caso, Omar García Harfuch detalló que la Fiscalía General de la República (FGR) se mantienen en contacto con los familiares de los turistas secuestrados en Mazatlán para dar seguimiento a las investigaciones.

La versión oficial compartida por Omar García Harfuch indica que los turistas fueron interceptados por un grupo criminal cuando se encontraban dando un paseo en vehículos razer en la zona de Sábalo-Cerritos, Mazatlán.

En este secuestro, seis turistas fueron privadas de la libertad, de los cuales solo dos mujeres (una adulta y una niña de 9 años) que iban con ellos fueron liberadas momentos después.

Los cuatro turistas que permanecen desaparecidos son:

Omar Alexis Ramírez Sabino, de 30 años

Javier Ramírez Sabino, de 25 años

Gregorio Ramírez Sabino, de 18 años

Óscar García Hernández, de 30 años