Nadia Margarita pidió al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, no olvidar a Cristina y María, mujeres desaparecidas en Mazatlán, Sinaloa, desde el pasado 21 de julio de 2025.

“Me dicen que hay que esperar porque se tiene que llevar un cierto proceso pero después de tres meses pues yo creo que ya hay algo que hacer”. Nadia Margarita

Con una fotografía de María Cecilia, Nadia se paró frente a las instalaciones de la Tercera Región Militar y pidió hablar con García Harfuch sobre la desaparición de su hermana y Cristina.

Piden 10 minutos “de calidad” a Harfuch para hablar sobre el caso de desaparición de Cristina y María en Mazatlán

Nadia Margarita se instaló este jueves 23 de octubre frente a la Tercera Región Militar para entregar una fotografía de su hermana María Cecilia al secretario Omar García Harfuch.

La hermana de María Cecilia dijo a los medios que detrás de la fotografía había un mensaje, en el que le pedía a Harfuch “10 minutos de calidad” para atender el caso de Cristina y María.

“Traigo la foto de mi hermana y traigo aquí un mensaje para él, en el cual le pido de todo corazón que no me ignore (...) Nada más le pido 10 minutos pero específico de calidad, que me dé 10 minutos de calidad porque las autoridades ya tienen todo y solamente falta ir por la persona indicada”. Nadia Margarita

Durante una breve entrevista, Nadia Margarita confirmó que ya existen pruebas sobre la desaparición de Cristina y María en Mazatlán, sin embargo, las autoridades siguen retrasando el proceso.