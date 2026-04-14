Desaparición de turistas en Mazatlán permanece en Fiscalía de Sinaloa: SSPM

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Mazatlán, aseguró que las indagatorias por la desaparición de cuatro turistas originarios del Estado de México, sigue en manos de la Fiscalía de Sinaloa.

“Es un trabajo directamente de Fiscalía; datos y todo eso que ya se encuentra dentro de esa carpeta de investigación a la cual nosotros no tenemos acceso” Jaime Othoniel Barrón Valdez. Titular de la SSPM

Así lo sostuvo Jaime Othoniel Barrón Valdez, titular de la SSPM, quien refirió que la carpeta de investigación de los hechos es un tema exclusivo de la autoridad ministerial.

Los dichos del funcionario sobre el caso de los turistas desaparecidos en Mazatlán, se dieron luego de que se reportó la detención de 3 sujetos, uno de ellos presuntamente implicado en los hechos.

Investigación por turistas desaparecidos en Mazatlán está en manos de la fiscalía de Sinaloa

El pasado 3 de febrero de 2026, 6 turistas originarios del Estado de México fueron “levantados” en la zona de Avenida Sábalo-Cerritos, al norte de la ciudad de Mazatlán.

La madrugada del 4 de febrero, las 2 mujeres que fueron secuestradas quedaron libres, sin embargo, otros 4 hombres siguen desaparecidos hasta mediados de abril, y la investigación del caso sigue en manos de la fiscalía de Sinaloa.

"Si es necesario se aportan los elementos suficientes, ya fueron en su momento, cuando se realizaron las primeras intervenciones, y es un trabajo directamente de Fiscalía; datos y todo eso que ya se encuentra dentro de esa carpeta de investigación a la cual nosotros no tenemos acceso” Jaime Othoniel Barrón Valdez. Titular de la SSPM

Sobre ello, Jaime Othoniel Barrón Valdez, titular de la SSPM de Mazatlán, declaró que la dependencia a su cargo no ha tenido acceso a la carpeta de investigación, por lo que se desconocen los detalles de las indagatorias.

En especial porque resaltó que la SSPM solo participó al inicio del caso, pero todo lo referente con el desarrollo de las pesquisas ha correspondido de manera exclusiva a las autoridades ministeriales.

Cuestionado sobre si en el transcurso de las semanas se ha recurrido de nueva cuenta a la SSPM para conocer algún detalle adicional de los hechos, el funcionario rechazó que así haya ocurrido.

Turistas desaparecidos en Mazatlán (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Desaparición de turistas en Mazatlán permanece en Fiscalía de Sinaloa: SSPM

El martes 14 de abril, se informó que autoridades lograron la detención de 3 personas en Culiacán por su presunta participación en la desaparición de 4 turistas en Mazatlán.

Sobre los hechos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que ya son 10 los detenidos por la desaparición de las personas originarias del Estado de México.

Entre los detenidos destaca un sujeto apodado ‘Tito’, a quien se le señala por ser el presunto encargado de la venta y distribución de drogas en Mazatlán y considerado como pieza clave en la investigación del caso.