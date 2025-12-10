José Ramón Enríquez Herrera es un médico oftalmólogo y político mexicano que ha destacado como presidente municipal de Durango, senador de la República y exsecretario de Salud estatal. Con una trayectoria de más de 20 años en el servicio público, conoce todo acerca de su vida.

¿Quién es José Ramón Enríquez?

José Ramón Enríquez Herrera es un médico cirujano oftalmólogo y político mexicano que ha ocupado diversos cargos, pues ha sido presidente municipal de la ciudad de Durango, senador de la República y ha tenido responsabilidades en salud pública estatal.

¿Qué edad tiene José Ramón Enríquez?

José Ramón Enríquez nació el 2 de septiembre de 1963, por lo que actualmente tiene 62 años.

¿José Ramón Enríquez tiene esposa?

Sí, José Ramón está casado con Ana Beatriz González Carranza.

¿Qué signo zodiacal es José Ramón Enríquez?

Al haber nacido el 2 de septiembre, José Ramón Enríquez es Virgo, caracterizado por su espíritu crítico, precisión, reserva, paciencia y convencionalismo.

¿José Ramón Enríquez tiene hijos?

José Ramón Enríquez tiene tres hijos: Ana Beatriz, José Ramón y José Manuel.

¿Qué estudió José Ramón Enríquez?

Estudió en la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), donde obtuvo su título de médico cirujano. Además, realizó su internado de pregrado y parte de su servicio social en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ).

Y se especializó en Oftalmología, con subespecialidad en Retina y Vítreo y subespecialidad en Ultrasonido Ocular, en el Hospital Dr. Luis Sánchez Bulnes/APEC-UNAM.

¿En qué ha trabajado José Ramón Enríquez?