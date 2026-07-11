La agrupación surcoreana ENHYPEN llega por primera vez a México este 11, 12 y 14 de julio con conciertos en la Arena CDMX.

Así que Engene presten atención que les tenemos todos los detalles desde setlist y telonero para no perderte de nada en los concierto de ENHYPEN en Arena CDMX:

  • Apertura de puertas: 5:30 de la tarde
  • Hora del concierto: 7:30 de la noche
  • Teloneros: Sin artista previo
  • Código de vestimenta: Red & Black, vampiresco gótico (no obligatorio)
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 10:30 de la noche
Tercera fecha de ENHYPEN ya agoto boletos para las dos primera en la Arena CDMX
ENHYPEN (Superboletos )

Posible setlist para los conciertos de ENHYPEN en Arena CDMX del 11, 12 y 14 de julio

La gira Blood Saga Tour de ENHYPEN llega a la Arena CDMX este 11, 12 y 14 de julio con conciertos que prometen.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de ENHYPEN en Arena CDMX sean los siguientes:

  1. Knife
  2. Daydream
  3. Outside
  4. Brought the Heat Back
  5. No Way Back
  6. Big Girls Don’t Cry
  7. No Doubt
  8. Sleep Tight
  9. Bills
  10. Moonstruck
  11. Paranormal
  12. Blockbuster
  13. Go Big or Go Home
  14. Future Perfect
  15. Stealer
  16. Drunk-Dazed
  17. Bite Me
  18. Fate
  19. Criminal Love
  20. Lost Island
  21. XO (Only If You Say Yes)
  22. Blind
  23. Helium
  24. SHOUT OUT