La agrupación surcoreana ENHYPEN llega por primera vez a México este 11, 12 y 14 de julio con conciertos en la Arena CDMX.
Así que Engene presten atención que les tenemos todos los detalles desde setlist y telonero para no perderte de nada en los concierto de ENHYPEN en Arena CDMX:
- Apertura de puertas: 5:30 de la tarde
- Hora del concierto: 7:30 de la noche
- Teloneros: Sin artista previo
- Código de vestimenta: Red & Black, vampiresco gótico (no obligatorio)
- Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 10:30 de la noche
Posible setlist para los conciertos de ENHYPEN en Arena CDMX del 11, 12 y 14 de julio
La gira Blood Saga Tour de ENHYPEN llega a la Arena CDMX este 11, 12 y 14 de julio con conciertos que prometen.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de ENHYPEN en Arena CDMX sean los siguientes:
- Knife
- Daydream
- Outside
- Brought the Heat Back
- No Way Back
- Big Girls Don’t Cry
- No Doubt
- Sleep Tight
- Bills
- Moonstruck
- Paranormal
- Blockbuster
- Go Big or Go Home
- Future Perfect
- Stealer
- Drunk-Dazed
- Bite Me
- Fate
- Criminal Love
- Lost Island
- XO (Only If You Say Yes)
- Blind
- Helium
- SHOUT OUT