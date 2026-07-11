La agrupación surcoreana ENHYPEN llega por primera vez a México este 11, 12 y 14 de julio con conciertos en la Arena CDMX.

Así que Engene presten atención que les tenemos todos los detalles desde setlist y telonero para no perderte de nada en los concierto de ENHYPEN en Arena CDMX:

Apertura de puertas: 5:30 de la tarde

Hora del concierto: 7:30 de la noche

Teloneros: Sin artista previo

Código de vestimenta: Red & Black, vampiresco gótico (no obligatorio)

Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 10:30 de la noche

ENHYPEN (Superboletos )

Posible setlist para los conciertos de ENHYPEN en Arena CDMX del 11, 12 y 14 de julio

La gira Blood Saga Tour de ENHYPEN llega a la Arena CDMX este 11, 12 y 14 de julio con conciertos que prometen.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de ENHYPEN en Arena CDMX sean los siguientes: