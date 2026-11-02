La fachada de la Feria Ganadera de Culiacán fue baleada la mañana de este lunes 2 de noviembre, sin registrar heridos, como confirmaron las autoridades de Sinaloa; su inauguración será en diez días.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa señaló que se iniciarán las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de los hechos delictivos, quienes habrían huido del lugar.

El pasado 30 de octubre, la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez había dado a conocer que se encontraba en pláticas con la Asociación Ganadera Regional de Sinaloa para la organización del evento.

Fachada de la Feria Ganadera de Culiacán es baleada a días de su inauguración

Alrededor de las 9:30 horas de este lunes 2 de noviembre, dos sujetos armados arribaron a las instalaciones de la Feria Ganadera de Culiacán y balearon la fachada, sin dejar heridos, para después huir del sitio.

De acuerdo con reportes extraoficiales, en las inmediaciones de la Feria Ganadera de Culiacán habrían encontrado al menos 16 casquillos de arma de fuego, sin embargo se desconoce el móvil hasta el momento.

Sin embargo, el ataque a la Feria Ganadera de Culiacán se habría dado a minutos de que comenzara la venta de boletos para el evento, aunque se reportó poco personal de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa por ser 2 de noviembre.

La SSP de Sinaloa informó que tras el reporte de los disparos contra la fachada de la Feria Ganadera de Culiacán, comenzó un operativo activo en la zona para dar con los sujetos que huyeron en motocicleta.

El ataque a la fachada de la Feria Ganadera de Culiacán recordó a la agresión que se llevó a cabo en 2024 contra las taquillas del Palenque del municipio; edición de dicho año fue cancelada por la violencia en el estado.

Balean la fachada de la Feria Ganadera de Culiacán a días de su inauguración (Captura de pantalla)

¿Feria Ganadera de Culiacán será cancelada? Lo que se sabe

Hasta el momento, no se ha confirmado la cancelación de la Feria Ganadera de Culiacán, que se llevaría a cabo del 12 al 29 de noviembre, sin embargo, se suspendió la venta de boletos.

Sin embargo, se espera que este martes 3 de noviembre se dé a conocer mayor información sobre si continuarán las actividades de la Feria Ganadera de Culiacán así como más detalles de la agresión.

De momento, la Unión Ganadera Regional de Sinaloa no se ha pronunciado sobre la agresión de este lunes 2 de noviembre, así como tampoco la gobernadora del estado.