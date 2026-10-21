La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa descartó un motín en el penal de Aguaruto, en Culiacán, luego de que la noche del martes 20 de octubre circularan reportes sobre un supuesto levantamiento y conatos de violencia durante una revisión al interior del centro penitenciario.

Las primeras versiones alertaban sobre personas privadas de la libertad presuntamente atrincheradas en algunos módulos y gritos de protesta, lo que generó preocupación entre familiares y movilizó la atención de las corporaciones de seguridad desplegadas en la zona.

Sin embargo, la SSP de Sinaloa aclaró que el movimiento al interior del penal correspondía a una revisión nocturna realizada por la Guardia Nacional y corporaciones estatales, y descartó que se tratara de un motín.

SSP de Sinaloa aclara qué ocurrió en el penal de Aguaruto

Ante la difusión de versiones sobre posibles disturbios en el penal de Aguaruto, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa emitió un posicionamiento a través de sus canales oficiales para informar sobre lo ocurrido durante el operativo.

De acuerdo con la dependencia, las movilizaciones respondieron a una revisión nocturna rutinaria a cargo de la Compañía de Revisión a Penales de la Guardia Nacional.

Las autoridades señalaron que el procedimiento se llevó a cabo con apego a los derechos humanos y sin que se reportaran personas heridas ni daños materiales.

Con esta aclaración, las autoridades estatales buscaron frenar las versiones sobre un supuesto motín.

SSP de Sinaloa desmiente reporte de motín en el penal de Aguaruto (SSP de Sinaloa en x)

¿Qué pasó en el penal de Aguaruto, en Culiacán?

Los primeros reportes sobre la situación en el penal de Aguaruto surgieron tras la llegada de elementos de la Guardia Nacional y otras corporaciones de seguridad para realizar una inspección en el centro penitenciario.

Las versiones difundidas inicialmente señalaban que se habían registrado protestas durante las revisiones en distintos módulos.

Entre los reportes destacaba el módulo 16, donde presuntamente algunos internos permanecían atrincherados y gritaban consignas.

También se informó sobre la presencia de más de 500 elementos de corporaciones federales y estatales, quienes habrían participado en las labores de seguridad dentro y fuera del centro penitenciario.

No obstante, la SSP de Sinaloa descartó que los hechos correspondieran a un motín y atribuyó el movimiento a la revisión realizada por las autoridades penitenciarias y de seguridad.